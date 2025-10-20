VULIN O GENERALU PAVKOVIĆU: Ponosan sam što sam poznavao heroja i tužan što su nam ga oteli

Predsednik Nadzornog odbora Srbijagasa Aleksandar Vulin oglasio se povodom smrti generala Nebojše Pavkovića.
"Ono što nisu mogle da urade NATO bombe uradili su srpski izdajnici. General Pavković je primer stradanja i opomena svakoj sledećoj generaciji srpskih oficira šta ih čeka ako o njihovoj sudbini budu odlučivali neprijatelji Srbije i Srbi koji im služe.
- Veličina generala Pavkovića nije samo u njegovim ratničkim pobedama već i u njegovoj nepokolebljivoj borbi za istinu o Srbima pa i kada je država Srbija prestala da je brani i da je traži. Njegov život i smrt su primer časti i dokaz da nema te tamnice koja pravedniku može da otme dostojanstvo.
- Nadam se da će bar jedna jedinica ili kasarna poneti njegovo ime i siguran sam da će Srbija tražiti da se na slobodu i lečenje iz Haških tamnica puste i Karadžić i Mladić i Martić i svi drugi koji svoju odbranu Srba plaćaju svojim životima. Ponosan sam što sam poznavao heroja i tužan što su nam ga oteli".
Autor: Iva Besarabić