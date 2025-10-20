AKTUELNO

Politika

VULIN O GENERALU PAVKOVIĆU: Ponosan sam što sam poznavao heroja i tužan što su nam ga oteli

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović ||

Predsednik Nadzornog odbora Srbijagasa Aleksandar Vulin oglasio se povodom smrti generala Nebojše Pavkovića.

"Ono što nisu mogle da urade NATO bombe uradili su srpski izdajnici. General Pavković je primer stradanja i opomena svakoj sledećoj generaciji srpskih oficira šta ih čeka ako o njihovoj sudbini budu odlučivali neprijatelji Srbije i Srbi koji im služe.

- Veličina generala Pavkovića nije samo u njegovim ratničkim pobedama već i u njegovoj nepokolebljivoj borbi za istinu o Srbima pa i kada je država Srbija prestala da je brani i da je traži. Njegov život i smrt su primer časti i dokaz da nema te tamnice koja pravedniku može da otme dostojanstvo.

- Nadam se da će bar jedna jedinica ili kasarna poneti njegovo ime i siguran sam da će Srbija tražiti da se na slobodu i lečenje iz Haških tamnica puste i Karadžić i Mladić i Martić i svi drugi koji svoju odbranu Srba plaćaju svojim životima. Ponosan sam što sam poznavao heroja i tužan što su nam ga oteli".

Autor: Iva Besarabić

#Aleksandar Vulin

#NATO

#Nebojša Pavković

#Srbijagas

#general

POVEZANE VESTI

Politika

SRBIJA IMA ZNAČAJNE REZERVE ENERGENATA Vulin: Ne sumnjam da će se uspešna saradnja sa Rusijom nastaviti

Politika

VUČIĆ SE OPROSTIO OD GENERALA PAVKOVIĆA: Ostaće upamćen po radu, disciplini i uverenju da se uniforma nosi sa čašću, a reč drži kao zavet!

Politika

Dačić uputio saučešće porodici Nebojše Pavkovića: Bio je čovek koji je svoj život posvetio otadžbini

Politika

Aleksandar Vulin: Povratak generala Pavkovića je velika radost, ali mala uteha za sve utamničene Srbe

Politika

Vulin: Ponosan sam što imamo takvu policiju i tužilaštvo

Politika

GENERAL PAVKOVIĆ JE HEROJ, A NE ZLOČINAC! Udruženje boraca heroja sa Košara i Paštrika reagovalo na skandaloznu izjavu blokaderke Mile Pajić: Istina s