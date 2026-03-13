Vulin na godišnjici Socijalističke partije Srpske: Uvek verujte u Srpski svet i jedinstvenu srpsku državu

Predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin prisustvovao je u Doboju obeležavanju godišnjice Socijalističke partije Srpske.

Čestitajući dan stranke svojim saborcima, socijalistima iz Srpske, Vulin im je poručio da nikad ne prestanu da se bore protiv jačih od sebe, da nikad ne prestanu da veruju u ono što je važnije i veće od svih nas, u Republiku Srpsku, ne da bi se Republika Srpska ocepila već da bi se Republika Srpska ujedinila sa Srbijom.

"Republika Srpska je veća, važnija, značajnija od svakog od nas, nadživeće svakog od nas ali kako će nas nadživeti to zavisi od svakog od nas. Zato vas molim i od vas tražim da se borite uporno, dosledno, da ne popuštate i ne posustajete i molim vas da nikada ne prestanete da verujete u Srpski svet i jedinstvenu srpsku državu, jer ne može biti da su Srbi jedini narod u Evropi koji nema pravo da se ujedini i okupi, koji nema pravo da isto misli, da se zove isto, da sanja ono što su sanjali vekovima njegovi preci a to je da bude jedno. Nemojte nikad prestati da verujete u to zato što ni jedan Srbin nikad neće prestati da veruje u to", rekao je Vulin.

Istakao je i da se ne može govoriti o Republici Srpskoj a ne misliti na Srbiju, kao i da se ne može govoriti o Srbima koji žive na prostoru Kosova i Metohije a ne misliti o Srbima iz Republike Srpske. "Ne može se govoriti nikada o jednom delu srpskog naroda a ne misliti o svim Srbima", poručio je Vulin.

Pozdravljajući prisutne kao poslednji funkcioner Republike Srpske koji je pod sankcijama poručio im je da budu hrabri i uporni jer se upornost isplati, ne zato što će im neko reći hvala već zato što će osetiti da su bili na pravoj strani sveta.

Autor: S.M.