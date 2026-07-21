'VERUJEM DA SAMO ZAJEDNO I UJEDINJENI MOŽEMO DA POBEDIMO' Oglasio se predsednik Vučić i poslao snažnu poruku

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se novom objavom na Instagram nalogu ''avucic''
- Ja verujem i u racionalne odluke našeg naroda, verujem u vas i verujem u budućnost Srbije. Verujem da samo zajedno i ujedinjeni možemo da pobedimo - poručio je predsednik Aleksandar Vučić putem svog zvaničnog Instagram naloga.
Da je borba za narod Srbije njegov neprikosnoveni prioritet, Vučić je pokazao i ranije danas kada je objavio kako se sortiraju i do njega lično u Predsedništvo stižu sve prijave za portal "Ko si bre ti".
Autor: Pink.rs