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'VERUJEM DA SAMO ZAJEDNO I UJEDINJENI MOŽEMO DA POBEDIMO' Oglasio se predsednik Vučić i poslao snažnu poruku

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se novom objavom na Instagram nalogu ''avucic''

- Ja verujem i u racionalne odluke našeg naroda, verujem u vas i verujem u budućnost Srbije. Verujem da samo zajedno i ujedinjeni možemo da pobedimo - poručio je predsednik Aleksandar Vučić putem svog zvaničnog Instagram naloga.

Da je borba za narod Srbije njegov neprikosnoveni prioritet, Vučić je pokazao i ranije danas kada je objavio kako se sortiraju i do njega lično u Predsedništvo stižu sve prijave za portal "Ko si bre ti".

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Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

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