Blokader Miketić šokirao izjavama: I oni za sebe misle da su elita?! Ovi da pobede, mogli bi samo Srbiju da prizemlje!

Stručnjak za avio-saobraćaj Petar Vojinović reagovao je na izjavu Đorđa Miketića o navodnom riziku da bi ometanje GPS signala moglo da dovede do prizemljenja putničkog aviona u stambenom naselju. Vojinović je ocenio da takva tvrdnja nema tehničko uporište i da predstavlja karikiranje stvarnosti.

Petar Vojinović, osnivač i urednik portala Tango Six, oglasio se na društvenoj mreži X povodom izjave Đorđa Miketića o ometanju GPS signala.

On je poručio da, prema njegovim rečima, ne postoji nijedan tehnički niti bilo koji drugi način da ometanje GPS signala dovede do toga da se putnički avion prizemlji u stambenom naselju.

Ne postoji ni jedan jedini način, tehnički ili drugačiji, da se "rizikuje da se ometanjem GPS signala (putnički) avion prizemlji u stambena naselja".



Nivo karikaturnosti ove izjave verovatno ima korene u implatiranju tehničke izvedbe ovakvog ishoda u mozgove svih nas posredstvom… https://t.co/d1zTLPw3OM — Petar Vojinović (@petarV) 21. јул 2026.

Vojinović je ocenio da je takva tvrdnja na nivou karikature.

U objavi je ironično napisao da ovakve izjave verovatno imaju korene u "implantiranju tehničke izvedbe takvog ishoda u mozgove svih nas posredstvom filma Umri muški 2", dodajući da je sve to, kako kaže, "jedno veliko #nijesedesilo".

Polemika zbog anti-dron puške

Reakcija je usledila nakon objave Đorđa Miketića, koji je, komentarišući fotografije koje je objavio MUP, naveo da je postojala opasnost da bi ometanje GPS signala radi obaranja dronova moglo da ugrozi i putničke avione.

Ministarstvo unutrašnjih poslova prethodno je saopštilo da se na terasi Predsedništva nalazila anti-dron puška, a ne, kako su pojedini tvrdili, zvučni top.

Autor: Pink.rs