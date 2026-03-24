STAROVIĆ O IZJAVAMA PONOŠA: Da nije žalosno, bilo bi beskrajno smešno...

Nemanja Starović, ministar za evropske integracije reagovao je na sramnu izjavu Zdravka Ponoša.

- General sa putovnicom, kojeg su onomad strane ambasade postavile na čelo srpske vojske da bi je rasturio i ponizio, uzima sebi za pravo da predsednika Srbije nazove Milanom Nedićem našeg doba. Da nije žalosno, bilo bi beskrajno smešno. Vojska Srbije je danas, nakon što su je Ponoš i ostali korifeji blokaderskog pokreta bacili na kolena, vaskrsla iz pepela, ponajviše zaslugom predsednika Vučića, i predstavlja štit naše odbrane, garant suverenosti i vojne neutralnosti, kao i najsnažniji odvraćajući faktor za svakog ko bi nam pomislio zlo. Poziva on i na "front studenata i opozicije", jer se na izborima nema čemu nadati, pa ga metafore vode ka nekoj Pariskoj komuni u kojoj će se proliti srpska krv da bi se on ponovo dočepao vlasti. No, nemaju građani Srbije razloga za brigu jer, uprkos svim Ponošima, nikakvih frontova, sukoba, nereda i revolucija biti neće. Jedini front koji ćemo čvrsto držati jeste onaj politički i diplomatski, na kojem branimo slobodu, suverenitet i teritorijalni integritet otadžbine. A to već Ponoša nikada nije interesovalo - istakao je Starović u objavi na Iksu.