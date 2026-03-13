SKANDAL U 'DANAS-U': Starović: Dan nakon godišnjiće ubistva Đinđića oni traže ukidanje obezbeđenja Milošu Vučeviću! (FOTO)

Ministar za evropske integracije Srbije Nemanja Starović reagovao je na sramne napade na Miloša Vučevića.

Dan nakon što je obeležena godišnjica atentata na Zorana Đinđića, list Danas pokreće besramnu kampanju za ukidanje obezbeđenja Milošu Vučeviću, čije ubistvo je pokušano prošlog leta, napisao je on ispod članka.

Дан након што је обележена годишњица атентата на Зорана Ђинђића, лист Данас покреће бесрамну кампању за укидање обезбеђења Милошу Вучевићу, чије убиство је покушано прошлог лета. pic.twitter.com/VJVKwpRlZX — Nemanja Starović (@nstarovic) 12. март 2026.

Autor: D.Bošković