Starović odgovorio Đilasu: Gazda srpske opozicije neodoljivo podseća na svinju iz 'Životinjske farme'

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović odgovorio je Draganu Đilasu.

"Gazda srpske opozicije neodoljivo podseća na svinju iz Životinjske farme. Svinju koja se bori protiv tiranije, da bi se potom proglasila "jednakijom od drugih životinja", pa zgrnula 619 miliona evra narodnog novca. Dok nam ne objasni kako se toliko obogatio za vreme dok je bio na vlasti, sve ostalo što priča je puko groktanje", napisao je Starović na mreži Iks.

Газда српске опозиције неодољиво подсећа на свињу из Животињске фарме. Свињу која се бори против тираније, да би се потом прогласила "једнакијом од других животиња", па згрнула 619 милиона евра народног новца. Док нам не објасни како се толико обогатио за време док је био на… https://t.co/ba6sayhDxh — Nemanja Starović (@nstarovic) 17. фебруар 2026.

