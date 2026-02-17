AKTUELNO

Politika

Starović odgovorio Đilasu: Gazda srpske opozicije neodoljivo podseća na svinju iz 'Životinjske farme'

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ ||

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović odgovorio je Draganu Đilasu.

"Gazda srpske opozicije neodoljivo podseća na svinju iz Životinjske farme. Svinju koja se bori protiv tiranije, da bi se potom proglasila "jednakijom od drugih životinja", pa zgrnula 619 miliona evra narodnog novca. Dok nam ne objasni kako se toliko obogatio za vreme dok je bio na vlasti, sve ostalo što priča je puko groktanje", napisao je Starović na mreži Iks. 

Autor: D.Bošković

#Dragan Đilas

#Nemanja Starović

#Opozicija

#Politika

#Srbija

POVEZANE VESTI

Politika

STAROVIĆ ODGOVORIO SLOVENKI IZ EP: Kaže pravi nasilnik koji se krije iza bedževa EU, podstiče podele i navija za haos

Politika

STAROVIĆ ODGOVORIO LOPANDIĆU: Biće da je, kao i uvek, u pitanju snobizam

Politika

Starović se oglasio iz Minhena: Srbija želi mir, ali jača odbrambene kapacitete

Politika

STAROVIĆ PORUČIO MARTI KOS: Ovi akti nasilja, koje je počinio pokret blokadera, a ne država Srbija, zahtevaju jasno razlikovanje i odgovornost

Politika

Starović odgovorio Stefanoviću: Mora da me je pomešao sa nekim, nemam jahte u Hrvatskoj i Grčkoj

Politika

'JEFTINA POLITIČKA MANIPULACIJA' Starović odgovorio Tadiću: Umesto širenja histerije i LAŽI, bilo bi bolje da se držimo činjenica