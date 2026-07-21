AKTUELNO

Politika

Dačić se oprostio od Olivere Katarine: „Ostavila je trag koji ne bledi i zauvek će živeti kroz svoja dela“

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Tanjug ||

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić uputio je saučešće porodici, prijateljima, kolegama i svima koji su voleli i poštovali proslavljenu glumicu i umetnicu Oliveru Katarinu, ističući da je Srbija izgubila jednu od svojih najvećih umetnica, čije će ime i delo zauvek ostati deo naše kulture.

„Sa velikom tugom primio sam vest da nas je napustila Olivera Katarina, velika umetnica i žena koja je svojim talentom, glasom i pojavom obeležila jedno vreme i ostavila trag koji ne bledi. Olivera Katarina nije bila samo velika glumica. Bila je umetnica koja je umela da dotakne ljude, da ih rasplače, razveseli i učini ponosnim što pripadaju narodu koji je iznedrio takvu veličinu. Njena uloga Lenče u filmu „Skupljači perja“ ostaće jedna od onih uloga koje ne pripadaju samo istoriji našeg filma, već i sećanju generacija koje su uz nju odrastale. Svojim radom proslavila je Srbiju širom sveta, ali je, pre svega, ostala svoja, iskrena, snažna i neponovljiva. Takvi ljudi nikada zaista ne odlaze, jer žive kroz svoja dela i ljubav publike. Neka joj je večna slava", izjavio je Dačić.

Autor: A.A.

#Ivica Dačić

#Olivera Katarina

POVEZANE VESTI

Politika

Dačić uputio saučešće porodici Nebojše Pavkovića: Bio je čovek koji je svoj život posvetio otadžbini

Politika

Dačić uputio saučešće porodici Đura Race: Na nama je da prema njemu odužimo dug i učinimo sve da se saznaju odgovori na pitanja za koja se dostojanstv

Politika

'U ovim teškim trenucima naše misli su sa svima koji su izgubili svoje najmilije' Dačić uputio saučešće rukovodstvu i građanima Venecuele povodom razo

Politika

VUČIĆ SE OPROSTIO OD OLIVERE KATARINE Predsednik uputio saučešće: Ostavila je specifičan trag u našoj kinematografiji i muzici, pamtiće je brojne gene

Politika

'Borino stvaralaštvo ostaje evergrin srpske muzičke scene' Dačić sa oprostio od Bore Čorbe: O njemu ćemo uvek govoriti sa divljenjem i dubokim poštova

Politika

Dačić u emotivnom telegramu: Srpski film je izgubio jednog od svojih najvećih i najtalentovanijih autora