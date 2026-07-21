Dačić se oprostio od Olivere Katarine: „Ostavila je trag koji ne bledi i zauvek će živeti kroz svoja dela“

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić uputio je saučešće porodici, prijateljima, kolegama i svima koji su voleli i poštovali proslavljenu glumicu i umetnicu Oliveru Katarinu, ističući da je Srbija izgubila jednu od svojih najvećih umetnica, čije će ime i delo zauvek ostati deo naše kulture.

„Sa velikom tugom primio sam vest da nas je napustila Olivera Katarina, velika umetnica i žena koja je svojim talentom, glasom i pojavom obeležila jedno vreme i ostavila trag koji ne bledi. Olivera Katarina nije bila samo velika glumica. Bila je umetnica koja je umela da dotakne ljude, da ih rasplače, razveseli i učini ponosnim što pripadaju narodu koji je iznedrio takvu veličinu. Njena uloga Lenče u filmu „Skupljači perja“ ostaće jedna od onih uloga koje ne pripadaju samo istoriji našeg filma, već i sećanju generacija koje su uz nju odrastale. Svojim radom proslavila je Srbiju širom sveta, ali je, pre svega, ostala svoja, iskrena, snažna i neponovljiva. Takvi ljudi nikada zaista ne odlaze, jer žive kroz svoja dela i ljubav publike. Neka joj je večna slava", izjavio je Dačić.

Autor: A.A.