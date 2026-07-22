'Da POBEDIMO ubedljivije nego ikada' Predsednik Vučić pozvao narod da za BUDUĆNOST Srbije obezbedi ono što je NAJBOLJE

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se novom porukom na društvenim mrežama, pozvavši sve građane na jedinstvo i zajedničku borbu za dalji napredak naše zemlje.

- Zajedno sa građanima da se postaramo da za budućnost Srbije obezbedimo ono što je najbolje, da pobedimo jače i ubedljivije nego ikada - poručio je predsednik u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu uz opis "Za ujedinjenu Srbiju".

U susret predstojećim parlamentarnim izborima, pred Srbijom se nalazi ključni izbor za njenu budućnost. Građani biraju između povratka u doba nesigurnosti, zatvaranja fabrika, malih plata i lošeg životnog standarda s jedne strane, ili nastavka kretanja putem stabilnosti, ekonomskog prosperiteta i opšteg napretka s druge strane.

Autor: Iva Besarabić