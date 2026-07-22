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'Da POBEDIMO ubedljivije nego ikada' Predsednik Vučić pozvao narod da za BUDUĆNOST Srbije obezbedi ono što je NAJBOLJE

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/avucic ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se novom porukom na društvenim mrežama, pozvavši sve građane na jedinstvo i zajedničku borbu za dalji napredak naše zemlje.

- Zajedno sa građanima da se postaramo da za budućnost Srbije obezbedimo ono što je najbolje, da pobedimo jače i ubedljivije nego ikada - poručio je predsednik u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu uz opis "Za ujedinjenu Srbiju".

U susret predstojećim parlamentarnim izborima, pred Srbijom se nalazi ključni izbor za njenu budućnost. Građani biraju između povratka u doba nesigurnosti, zatvaranja fabrika, malih plata i lošeg životnog standarda s jedne strane, ili nastavka kretanja putem stabilnosti, ekonomskog prosperiteta i opšteg napretka s druge strane.

Autor: Iva Besarabić

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