Krkobabić: Po jutru se dan poznaje - svetski šampion na harmonici otvorio šeste Miholjske susrete

Srbija je ponovo u znaku Miholjskih susreta sela, ovog puta u Sedlaru kod Svilajnca. Ako je po onoj narodnoj da se po jutru dan poznaje, onda će se i po Đorđu Krstivojeviću, mladom harmonikašu koji je poneo čak 15 evropskih i svetskih titula, pamtiti početak šestih Miholjskih susreta, rekao je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić.

- Veličanstveni skup u Sedlaru je najbolja potvrda da Miholjski susreti upravo na delu ujedinjuju Srbiju - dodao je Krkobabić.

Manifestacija, koja je za samo nekoliko godina postala prepoznatljivi simbol sela Srbije i deo domaće turističke ponude, pokrenuta je na inicijativu ministra Milana Krkobabića i osmišljena zajedno sa pesnikom Ljubivojem Ršumovićem, sa idejom da vrati duh saborovanja u sela i očuva narodne običaje.

Samo četiri dana nakon što je ministar Krkobabić potpisao ugovore sa predstavnicima 125 jedinica lokalne samouprave, prošle nedelje počeli su šesti Miholjski susreti. Čast da otvori ovogodišnju manifestaciju pripala je opštini Svilajnac, gde je dvodnevni program okupio oko hiljadu učesnika i posetilaca, a već u prvoj nedelji, Miholjski susreti nastavljeni su i u selu Tripkova kod Čajetine.

Prvog dana susreta u Sedlaru održani su turnir u malom fudbalu, tradicionalne seoske igre - bacanje kamena s ramena, nadvlačenje konopca i druge discipline, kao i takmičenje u kuvanju pasulja, u kojem je učestvovalo 15 ekipa. Drugog dana organizovana je likovna radionica, dok su članice udruženja žena odmerile snage u šaljivim disciplinama, poput nošenja jajeta u kašici, skakanju u džakovima i drugim igrama koje su izmamile osmehe brojnoj publici.

Poseban pečat otvaranju ovogodišnjih susreta dao je nastup mladog Đorđa Krstivojevića, meštanina ovog sela, višestruko nagrađivanog umetnika na najznačajnijim međunarodnim takmičenjima harmonikaša. Ove godine upisao je Akademiju umetnosti u Kragujevcu kao prvoplasirani kandidat na prijemnom ispitu.

„Ponosan sam što sam u rodnom selu imao priliku da pred svojim komšijama odsviram neka od najlepših srpskih kola - Resavski žubor, Resavski vez, Zvonce, Kolubarski vez, Vragolanku, kao i neizostavno Zoranovo kolo, koje je i ovoga puta podiglo publiku na noge i izmamilo najviše aplauza “, rekao je Đorđe Krstivojević.

Miholjski susreti nastavljeni su već za vikend u selu Tripkova kod Čajetine. Program je započeo obeležavanjem seoske slave crkve Svete Nedelje, potom je u krcatoj sali Kulturnog centra Zlatibor održan sabor uz nastupe pevačkih i igračkih narodnih grupa, čuvajući duh tradicionalnog narodnog okupljanja i saborovanja.

Najava za naredne susrete



- Ada, selo Mol – 23.7-26.7.2026. Posetioce će dočekati izložba starih zanata, gastronomska i sportska takmičenja, kao i muzički program.

- Vršac, selo Veliko Središte – 24.7-26.7.2026. Posle takmičenja u fudbalu, učesnici susreta u Velikom Središtu takmičiće se u pripremi vojvođanskih pita, a na programu su i utakmica između mršavih i debelih, dečija olimpijada i izložba ukrasne živine.

- Čajetina, selo Tripkova – 25.7.2026. Žitelji Čajetine u Tripkovi spremaju slikrsku koloniju i školu pletenja.

- Trstenik, Gornji Ribnik. Očekuje se nastup kulturno-umetničkih društava, kao i radionice izrade tradicionalnog nakita.

Nagrada za najbolju fotografiju Pozivamo sve učesnike i posetioce manifestacija da učestvuju u nagradnom konkursu za izbor naj-fotografije Miholjskih susreta sela. Na kraju godine biće odabrane najbolje sa svih 125 održanih susreta, čije autore očekuju vredne nagrade. Mejl adresa na koju se dostavljaju fotografije je najfoto@mbs.gov.rs



