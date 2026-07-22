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JOŠ JEDNA POTVRDA ZNAČAJA SRBIJE KAO POUZDANOG PARTNERA: Vučić se oglasio nakon sastanka sa predstavnicima EBRD

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen Instagram ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa delegacijom Evropske banke za obnovu i razvoj za Jugoistočnu Evropu.

Detalji susreta podeljeni su putem zvaničnog instagram naloga predsednika:

"Dobar i sadržajan razgovor sa delegacijom EBRD za Jugoistočnu Evropu. Posebno sam naglasio da me raduje odluka o formiranju regionalnog centra EBRD-a za Jugoistočnu Evropu u okviru kancelarije u Beogradu, što predstavlja još jednu potvrdu značaja Srbije kao pouzdanog partnera i važnog ekonomskog i investicionog središta regiona.

Razgovarali smo o strateškim razvojnim prioritetima naše zemlje u oblastima održive infrastrukture, energetike, zelene tranzicije, obnovljivih izvora energije i unapređenju energetske efikasnosti. Realizacija ovih projekata važna je za jačanje konkurentnosti privrede, kao i za podsticanje održivog ekonomskog rasta i poboljšanje kvaliteta života naših građana.

Sastanak je bio odlična prilika da razmotrimo nastavak uspešne saradnje i podizanje na nivo koji odgovara ubrzanom i snažnom razvoju Srbije i njenoj ulozi pokretača razvoja celog regiona", poručio je Vučić.

Autor: D.S.

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