VUČIĆ OBJAVIO SNIMAK: Otkrio šta je bilo na meniju na večeri u čast premijera Češke, pa poslao snažnu poruku (VIDEO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić priredio je večeru u čast predsednika Vlade Češke Republike Andreja Babiša, a na Instagramu je otkrio šta je bilo na meniju.

- Kažu da se gost najbolje dočeka domaćinskom trpezom i onim što domaćin od srca iznese na sto. Večeras je to bila pečena ćuretina, a još važniji od menija bili su otvoren razgovor, dobro raspoloženje i želja da nastavimo da gradimo još bližu saradnju Srbije i Češke - napisao je Vučić u svojoj objavi.

Podsetimo, Babiš je stigao u kasnim popodnevnim časovima u Srbiju, gde će boraviti u dvodnevnoj poseti, a na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu dočekala ga je potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Andrijana Mesarović.

Autor: M.R.