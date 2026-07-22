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VUČIĆ PRIREDIO VEČERU U ČAST PREMIJERA ČEŠKE: Verujem da će sutrašnji zvanični razgovori dodatno osnažiti našu saradnju (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/buducnostsrbijeav ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić priredio je večeru u čast predsednika Vlade Češke Republike Andreja Babiša.

- Drago mi je što sam sa @andrejbabis, prve večeri njegove posete Srbiji, imao priliku da u prijatnom razgovoru razmenim mišljenja o odnosima naših zemalja i mogućnostima za njihovo dalje unapređenje - napisao je Vučić na Instagramu i dodao:

Srbija i Češka neguju tradicionalno dobre veze, zasnovane na međusobnom poštovanju i razumevanju. Verujem da će sutrašnji zvanični razgovori dodatno osnažiti našu saradnju i otvoriti nove mogućnosti za zajednički rad u oblastima od obostranog interesa.
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Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

#Andrej Babiš

#Srbija

#saradnja

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