VUČIĆ PRIREDIO VEČERU U ČAST PREMIJERA ČEŠKE: Verujem da će sutrašnji zvanični razgovori dodatno osnažiti našu saradnju (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić priredio je večeru u čast predsednika Vlade Češke Republike Andreja Babiša.

- Drago mi je što sam sa @andrejbabis, prve večeri njegove posete Srbiji, imao priliku da u prijatnom razgovoru razmenim mišljenja o odnosima naših zemalja i mogućnostima za njihovo dalje unapređenje - napisao je Vučić na Instagramu i dodao:

Srbija i Češka neguju tradicionalno dobre veze, zasnovane na međusobnom poštovanju i razumevanju. Verujem da će sutrašnji zvanični razgovori dodatno osnažiti našu saradnju i otvoriti nove mogućnosti za zajednički rad u oblastima od obostranog interesa.

Autor: Pink.rs