RAZGOVORI UZ TRADICIONALNO SRPSKO GOSTOPRIMSTVO Vučić predstavio šeiku Bin Zajedu viziju Srbije za EXPO 2027, nakon čega je u njegovu čast priredio večeru (VIDEO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić predstavio je predsedniku Ujedinjenih Arapskih Emirata šeiku Mohamedu bin Zajedu Al Nahjanu viziju Srbije za Specijalizovanu izložbu EXPO 2027, nakon čega je u njegovu čast priredio večeru.

"Tokom susreta sa šeikom Mohamedom bin Zajedom Al Nahjanom predstavio sam viziju Srbije za EXPO 2027 i planove za najveći međunarodni događaj koji će naša zemlja do sada organizovati", naveo je Vučić i dodao:

"Posebno me raduje što će UAE biti među učesnicima međunarodne izložbe koja će 2027. godine okupiti svet u Beogradu. Uveren sam da će taj događaj biti prilika da svetu predstavimo ideje, inovacije i potencijale naše zemlje, ali i da otvorimo novo poglavlje saradnje sa partnerima iz celog sveta."

Razgovori su nastavljeni u prijatnoj i srdačnoj atmosferi, uz tradicionalno srpsko gostoprimstvo. Tom prilikom učesnici su se osvrnuli na rezultate ostvarene tokom prethodnih godina i razmenili mišljenja o novim mogućnostima za dalji razvoj saradnje, naglasivši da brojni realizovani projekti potvrđuju šta se sve može postići uz zajedničku viziju i jasne ciljeve.



Autor: D.S.