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RAZGOVORI UZ TRADICIONALNO SRPSKO GOSTOPRIMSTVO Vučić predstavio šeiku Bin Zajedu viziju Srbije za EXPO 2027, nakon čega je u njegovu čast priredio večeru (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: tanjug/PREDSEDNIŠTVO SRBIJE ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić predstavio je predsedniku Ujedinjenih Arapskih Emirata šeiku Mohamedu bin Zajedu Al Nahjanu viziju Srbije za Specijalizovanu izložbu EXPO 2027, nakon čega je u njegovu čast priredio večeru.

"Tokom susreta sa šeikom Mohamedom bin Zajedom Al Nahjanom predstavio sam viziju Srbije za EXPO 2027 i planove za najveći međunarodni događaj koji će naša zemlja do sada organizovati", naveo je Vučić i dodao:

"Posebno me raduje što će UAE biti među učesnicima međunarodne izložbe koja će 2027. godine okupiti svet u Beogradu. Uveren sam da će taj događaj biti prilika da svetu predstavimo ideje, inovacije i potencijale naše zemlje, ali i da otvorimo novo poglavlje saradnje sa partnerima iz celog sveta."

Razgovori su nastavljeni u prijatnoj i srdačnoj atmosferi, uz tradicionalno srpsko gostoprimstvo. Tom prilikom učesnici su se osvrnuli na rezultate ostvarene tokom prethodnih godina i razmenili mišljenja o novim mogućnostima za dalji razvoj saradnje, naglasivši da brojni realizovani projekti potvrđuju šta se sve može postići uz zajedničku viziju i jasne ciljeve.

Autor: D.S.

#Aleksandar Vučić

#EXPO 2027

#Mohamed bin Zajed

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#UAE

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