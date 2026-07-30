Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić predstavio je predsedniku Ujedinjenih Arapskih Emirata šeiku Mohamedu bin Zajedu Al Nahjanu viziju Srbije za Specijalizovanu izložbu EXPO 2027, nakon čega je u njegovu čast priredio večeru.
"Tokom susreta sa šeikom Mohamedom bin Zajedom Al Nahjanom predstavio sam viziju Srbije za EXPO 2027 i planove za najveći međunarodni događaj koji će naša zemlja do sada organizovati", naveo je Vučić i dodao:
"Posebno me raduje što će UAE biti među učesnicima međunarodne izložbe koja će 2027. godine okupiti svet u Beogradu. Uveren sam da će taj događaj biti prilika da svetu predstavimo ideje, inovacije i potencijale naše zemlje, ali i da otvorimo novo poglavlje saradnje sa partnerima iz celog sveta."
Razgovori su nastavljeni u prijatnoj i srdačnoj atmosferi, uz tradicionalno srpsko gostoprimstvo. Tom prilikom učesnici su se osvrnuli na rezultate ostvarene tokom prethodnih godina i razmenili mišljenja o novim mogućnostima za dalji razvoj saradnje, naglasivši da brojni realizovani projekti potvrđuju šta se sve može postići uz zajedničku viziju i jasne ciljeve.
Autor: D.S.