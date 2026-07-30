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VELIKO PRIZNANJE ZA EXPO 2027 Siniša Mali otkrio detalje posete šeika Bin Zajeda: Poznato gde će se nalaziti paviljon UAE

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen Instagram ||

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da je predsedniku Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), šeiku Mohamedu bin Zajedu Al Nahjanu, predstavljen projekat EXPO tokom posete EXPO Playground-u na Beogradskom sajmu.

Mali je istakao da ova poseta predstavlja još jednu potvrdu iskrenog prijateljstva i snažnog partnerstva između Srbije i UAE, koje iz godine u godinu nastavlja da jača i da se razvija. Tokom susreta, zvaničnici su prošetali i Beogradom na vodi.

Razgovarali smo o pripremama za EXPO 2027 Beograd, koji će našoj zemlji doneti nove razvojne prilike, dodatne investicije, nova radna mesta i priliku da Srbiju predstavimo svetu u najboljem svetlu. Naravno, razgovarali smo o svim projektima koje sprovodimo sa našim arapskim partnerima, kao i o mogućnostima za dalju saradnju - naveo je ministar.

On je posebno naglasio da je sa UAE već potpisan ugovor o njihovom učešću na predstojećoj međunarodnoj izložbi.

Paviljon UAE će imati 972 kvadrata i nalaziće se u Hali 7, koja je najbliža našem Nacionalnom paviljonu. Podrška naših međunarodnih partnera daje nam dodatni podstrek da nastavimo da radimo još posvećenije i odgovornije kako bismo uspešno organizovali najveći međunarodni događaj u istoriji Srbije. Nastavljamo da gradimo modernu, uspešnu i međunarodno prepoznatu Srbiju - poručio je Siniša Mali.

Autor: D.S.

#Beograd na vodi

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