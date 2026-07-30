'DOBRO DOŠAO U SRBIJU, PRIJATELJU' Vučić dočekao šeika Mohameda bin Zajeda Al Nahjana u Beogradu: Potvrda prijateljstva koje smo gradili godinama (VIDEO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić dočekao je predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata šeika Mohameda bin Zajeda Al Nahjana u Beogradu.

- Posebna mi je čast što mogu još jednom da ugostim dragog prijatelja Mohameda bin Zajeda Al Nahjana. Svaki naš susret potvrda je bliskosti naših zemalja, ali i ličnog prijateljstva koje smo gradili godinama, utemeljenog na međusobnom uvažavanju, poverenju i zajedničkoj želji da nastavimo da jačamo saradnju - napisao je predsednik Vučić na svom Instagramu.

- Prijateljstvo Srbije i UAE danas predstavlja mnogo više od dobrih odnosa između dve države. Ono je potvrda da se iskrenim poštovanjem, međusobnim razumevanjem i čvrstim vezama grade prijateljstva koja traju i iz godine u godinu postaju još snažnija. Dobro došao u Srbiju, prijatelju! - poručio je predsednik Vučić našem gostu.

Autor: Iva Besarabić