'SRBE I ČEHE VEZUJE PREDIVNA ISTORIJA' Predsednik Vučić nakon sastanka sa Andrejem Babišem: Za Srbiju je najvažnije da u narednim godinama bude deo jedinstvenog tržišta Evrope

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas s predsednikom Vlade Češke Republike Andrejem Babišem, koji boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti.

OBRAĆANJE PREDSEDNIKA VUČIĆA

Predsednik Vučić se na samom početku zahvalio Babišu na poseti i podršci koju Češka pruža Srbiji na evropskom putu.

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- Za nas je veliko zadovoljstvo i ogromna čast. Nas vezuje predivna istorija. Mnogo toga smo učili od Čeha. Uvek smo imali najbliže odnose. Naše prijateljstvo i danas je na visokom nivou. Da izrazim veliku zahvalnost na podršci Srbiji na njenom evropskom putu. Razgovarali smo i ja sam rekao da ja za Srbiju najvažnije da bude deo jedinstvenog tržišta. Mi danas imamo značajno veću stopu rasta. Naša ekonomska saradnja pre 12 godina - imali smo 430 miliona, danas je ona 2,4 milijarde evra. Deset puta nam je veći izvoz u Češku. Imaćemo danas biznis forum, dolaze novi investitori. Nastavićemo da najbliže sarađujemo. U periodu januar - maj imamo povećanje naše razmene - rekao je Vučić.

Vučić je istakao i zadovoljstvo što će Češka učestvovati na izložbi EXPO 2027. čiji će domaćin biti srpska prestonica.

- Mogu da kažem da sam srećan što poznajem Babiša, dugo smo prijatelji, te sam i ovu priliku iskoristio da mnogo toga čujem i naučim od njega. Posebnu zahvalnost dugujem zbog odluke njegove Vlade da dođu na Ekspo. Verujem da će češki paviljon biti jedan od najposećenijih - rekao je Vučić.

OBRAĆANJE BABIŠA

Babiš je podsetio da je Srbija poklonila vakcine za vreme kovida.

- Ove godine vidimo se već četiri puta. Ja sam oduševljen kako biznis naših kompanija u Srbiji funkcioniše. Nadam se nakon našeg susreta da ćemo uspeti prodati one naše avione skajfoks. Uopšte ne shvatam zašto Srbija nije u Šengenu. Ista priča je i sa EU. Umesto da Unija nastoji da Srbija i Zapadni Balkan uđu u EU. Nismo u stanju reći zašto ne želimo ove zemlje - rekao je Babiš.

PITANJA NOVINARA

O srpsko-češkoj saradnji

- Mi smo se spremali sa predsednikom i Vladom, sve je bilo vrlo konkretno. Ja čvrsto verujem da ćemo do kraja doći sa avionima. Imamo sjajne ambasadore. Mislim da će se razmena povećati - rekao je Babiš.

- Imali smo konkretne razgovore. Govorili smo o mnogo projekata, neke smo dogovorili - rekao je Vučić.

O izborima

- Ne mogu to sam da učinim, to ću da učinim nakon što Vlada obavesti Skupštinu. Za očekivati je da budu održani u oktorbru ili novembru, to znači da će biti raspisani u septembru ili početkom oktobra. Već sam rekao da će do kraja 2026. biti održani izbori, ja svoju reč držim, a na narodu je da izrazi svoju volju. Imaćemo parlamentarne svakako pre kraja godine, a predsedničke nešto kasnije - rekao je predsednik Vučić.

O strateškom dijalogu sa SAD

- Srbije je tek otpočela strateški dijalog sa SAD. To jeste važna stvar. Ta tema je veoma kompleksna. Njoj je pridata pažnja na simboličnom nivou, malo ko je ulazio u suštinu. Tu ima i stavri koje nisu jednostavne, lake, oko kojih mora da se vodi debata u našem društvu. To je važna promena u želji SAD da na drugačiji način tretiraju Srbiju. Mi smo veoma zahvalni i spremni da razgovaramo, da kao jedna mala, ali slobodna i nezavisna zemlja takav dijalog vodimo u skladu sa interesima Srbije i poštujući snagu Amerike i njenu poziciju u svetu - rekao je Vučić.

O blokaderima

- Ne znam šta bih odgovorio ljudima kojima je jedini posao da napadaju tuđe porodice. Ja sam ponosan i na svoje ostarele roditelje i na svoje troje dece, Danila, Milicu i Vukana. Ja neću da delim porodice u Srbiji, neću da delim društvo. Ja želim ujedinjenu, normalnu Srbiju, u kojoj porodice neće biti mete bilo kog političkog aktera. U tome je razlika između nas - kaže Vučić.

OKRUGLI STO SRBIJE - ČEŠKA

U Palati Srbija posle zajedničkog obraćanja Vučić - Babiš počeo je okrugli sto "Srbija - Češka: poslovni dijalog i nove mogućnosti za privrednu saradnju", uz učešće predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Češke Andreja Babiša.

Pored Vučića i Babiša, privrednicima će se uvodnim izlaganjima obratiti predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež i predsednik Konfederacije industrije Češke Jan Rafaj.

Okrugli sto okuplja predstavnike kompanija iz Srbije i Češke iz više privrednih sektora, uključujući metalsku i hemijsku industriju, građevinarstvo, saobraćaj i transport, informaciono-komunikacione tehnologije (IKT), prehrambenu industriju i bankarstvo, sa ciljem unapređenja ekonomske saradnje, uspostavljanja novih poslovnih kontakata i razmatranja mogućnosti za zajedničke investicije i nove projekte.

Autor: Iva Besarabić