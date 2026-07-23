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Jovanov odgovorio Mariniki: Zbog ovakvih stvari moći ćeš da kažeš – odvela sam vas u političku istoriju

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Narodna skupština Repulike Srbije/Peđa Vučković ||

Narodni poslanik Milenko Jovanov odgovorio je na optužbe Marinike Tepić u objavi na društvenoj mreži Iks.

Jovanov je podelio objavu Marinike Tepić u kojoj ona iznosi optužbe na račun direktora Policije Srbije i državnog vrha, tvrdeći da se u aplikaciji "Sky" narko-trgovci navodno povezuju sa državnim vrhom, uz pozivanje na navodne izvještaje i ranije slučajeve.

"Baš zbog ovakvih stvari, a ima ih još onoliko, nakon izbora ćeš mirne duše na organima stranke moći da kažeš - ja sam vas odvela političku u istoriju!

Nisam siguran da će ti iko biti zahvalan na tome, ali ne brini... Svi će biti apsolutno svesni da najzad govoriš istinu", napisao je Jovanov.

Autor: D.S.

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