Brnabić: Zakazana sednica o nepoverenju Vladi

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić obratila se javnosti na konferenciji za medije.

Treći dan svi ćute o Jasmini Paunović

Brnabić je istakla da već treći dan svi ćute o sramnom govoru mržnje Jasmine Paunović.

- Strašno je za francusku reprezantaciju što je Paunović rekla, ali kako vam nije strašno šta je sve izrečeno o deci Aleksandra Vučića. Nismo čuli oni koji su dali nagrade Jasmini Paunović, evo treći dan svi ćute. Nismo ih čuli da li i dalje svi koji su je nagradili misle da je ona neko ko treba biti i dalje uvažavan. Pa kako je to moguće? Da zaključimo, Jasmina Paunović je treći dan za Proglas, Anketnu komisiju i sve ostale, njihova ličnost godine - rekla je Brnabić.

Brnabić o Jasmini Paunović

Brnabić je istakla da što se tiče opozicije imaćemo priliku da gledamo politički rijaliti jer oni svakako nemaju šta drugo da ponude. Osvrnula se na to šta se dešava u poslednja 3 dana u vezi sa nezabeleženim govorom mržnje Jasmine Paunović koja je bila zamenik višeg javnog tužioca u Beogradu.

- Diče se da su proevropske, prodemokratske vrednosti bitne, dobila je nagradu od NVO CRTA, nagradu za doprinos godine Evropi, na je takođe deo nvo Proglas i druga na tzv. studentskoj listi, to je žena koja je odmah na toj listi iza Vladana Đokića. Tako da takav govor mržnje dolazi od takve osobe. Ono što nam je svima promaklo a važno je za našu zemlju, imate sa strane određene mdije koji nisu ni jednu jedinu reč objavili o tome a milion puta su je zvali da gostuje i govori na različite teme, a sada se prave kao da se ništa nije desilo - rekla je Brnabić.

- Važna stvar za naše društvo a tiče se svih tih osuda koji se tiče svega o čemu je Paunović govorila, da Srbi imaju neprijatelje, to da je zvučala toliko neiteligentno, što je rekla da Srbijom vladaju antisrbi a ne Srbi, a jednu stvar nisu osudili a to je napad na porodicu Aleksandra Vučića. Niko nije rekao zašto napadate jednu porodicu, neku decu..znate zašto - zato što je to porodica Aleksandra Vučića - rekla je Brnabić.

Brnabić se obraća na konferenciji za novinare u Skupštini

Na početku obraćanja Brnabić je istakla da je sazvala za ponedeljak 27. jul deveto vanredno zasedanje na kome će se razmatrati Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi.

Ona je tom prilikom istakla a ćemo najverovatnije što se tiče opozicije gledati i slušati sve isto što i na svakoj sednici Narodne skupštine bez obzira na to ta je dnevni red.

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić obraća se javnosti na konferenciji za medije.

Podsetimo, predsednica Skupštine sazvala je za ponedeljak 27. jul u 10.00 časova deveto vanredno zasedanje na kome će se razmatrati Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi. Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika, saopšteno je iz parlamenta. Za ovu sednicu utvrđen je dnevni red sa samo jednom tačkom - Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi, koji su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije.

Autor: A.A.