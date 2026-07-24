Miloš Pavlović: Dostupnost zdravstvenih usluga je od presudnog značaja za izgradnju poverenja između zdravstvenih radnika i lokalne zajednice

Student medicine Miloš Pavlović je okviru rada mobilnih ambulanti posetio sela Senjski Rudnik i Strmosten i upoznao se sa zdravstvenim problemima i potrebama njihovih meštana.

- Ovo iskustvo mi je pokazalo da su razgovor sa pacijentima, prevencija i dostupnost zdravstvenih usluga od presudnog značaja za izgradnju poverenja između zdravstvenih radnika i lokalne zajednice - naveo je Pavlović u objavi na Instagramu i dodao:

Posebno mi je značilo što sam se uverio da mobilne ambulante doprinose kvalitetnijoj zdravstvenoj zaštiti starijim, hronično obolelim i nepokretnim osobama u udaljenim ruralnim sredinama, kojima odlazak do zdravstvene ustanove često predstavlja veliki izazov.

- Ovakve aktivnosti pokazuju da je zdravstvena zaštita najvrednija onda kada je dostupna svima - istakao je Pavlović.

Autor: S.M.