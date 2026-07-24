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AMERIKA UKINULA SANKCIJE SRBIJI? Tarife od 35 odsto za nas više ne važe? Vanredno obraćanje predsednika Srbije u 19.30!

Izvor: Blic,rs, Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ ||

Prema nezvaničnim saznanjima, Srbija je u prethodnim danima vodila intenzivne razgovore sa američkom administracijom o trgovinskim pitanjima, a očekuje se da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras u 19.30 časova govoriti o rezultatima tih pregovora.

Vučić je nedavno istakao da se Srbija nalazi usred globalnih geopolitičkih previranja čije posledice osećaju i domaća privreda i izvoznici.

Američki predsednik Donald Tramp podsetimo, uveo je jutros novu rundu carina na robu iz više od 80 zemalja, koje su stupile na snagu u petak ujutru. Nove dažbine iznose 10 ili 12,5 odsto, a odnose se na najveće trgovinske partnere SAD, uključujući Evropsku uniju, Kanadu, Meksiko, Kinu, Indiju, Veliku Britaniju i Japan.

Autor: S.M.

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