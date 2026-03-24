'ZA NAS VIŠE NE POSTOJE NEVIDLJIVI AVIONI' Vučić: Za nas ne postoji niko više ko će moći da nas napadne nekažnjeno

Predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, govorio je o onima koji na prostoru bivše Jugoslavije identitet grade na mržnji prema Srbiji.

- Za nas više ne postoje nevidljivi avioni, za nas ne postoji niko ko će moći nekažnjeno da napadne našu zemlju - rekao je Vučić.

- Vi ste to uspeli da izgradite, građani Srbije, a ja sam vam samo služio - dodao je.

Predsednik je primetio da na prostoru bivše Jugoslavije ima onih koji identitet grade na mržnji prema Srbiji.

- Od mene nema reči mržnje ni prema onima koji su nam ubijali ljude, najveću nepravdu koju su prema nama nanosili. Kad govore o sebi kao junacima, kažu da su nas naterali da bežimo na traktorima i da možemo samo da bežimo na traktorima, ali su zaboravili da vam kažu da to nisu sami uradili, već su to uradili uz pomoć najvećih sila sveta i da im se jedan mali narod suprostavljao braneći svoju slobodu, zaštitio dostojanstvo sveta i čuvao ponos i obraz celog slobodarskog sveta i tada i uvek će, a ti traktori, kao i naši tenkovi kada su naterali generala Lazarevića da odu sa Kosova i Metohije, gde se junački borio, nisu simboli našeg poraza, već smo tada naučili da naša sila mora biti veća -zaključio je on.

Autor: D.Bošković