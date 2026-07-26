Predsednik Vučić: Srbija ove godine među prve tri zemlje po rastu BDP u Evropi, a sledeće prva

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da se nada da će Srbija ove godine biti među prve tri zemlje u Evropi po stopi rasta, a sledeće godine prema prognozi MMF-a na prvom mestu.

"Kad imate veliku stopu rasta, zato se ja nadam da ove godine budemo u prve tri zemlje u Evropi, a sledeće godine da budemo prvi u Evropi. Kada to imamo, što predviđa i MMF, ne da se ja nadam, već to predviđa MMF da ćemo mi biti prva evropska ekonomija po stopi rasta sledeće godine. Ako je to tako, imaćemo novca da uložimo u svakojaka čuda", istakao je Vučić gostujući na TV Prva.

Istakao je da Srbija ulaže ogromne pare u razvoj.

"Mi te sve pare možemo da imamo da bi ljudi znali odakle te pare. Ne padaju one s neba, one dolaze napretkom ekonomije, one dolaze većim rastom. Zato, kada donosite sve te odluke, možete da gradite ne zato što ste dobri ili loši, već zato što ste uspešni ili neuspešni. Neki nekada nisu izgradili ni jednu bolnicu zato što su bili neuspešni, a ne zato što su bili lošiji ljudi od nas. Nisu izgradili 5 ili 10 ili 20 kilometara autoputa zato što nisu imali dovoljno novca, nego zato što su imali lošu ekonomiju", rekao je Vučić.

Govoreći o jučerašnjoj poseti selu Družnik kod Užica rekao je da je za njega najvažnije da čuje ljude, da ih sluša i da uvek mnogo toga nauči.

"Mogu da govorim višeslojno: šta je to što sam i juče saznao, čuo slušajući ih. Dakle, od toga da, prvo, kritika onoga što mi radimo: najpre, kasne nam stvari, kasne nam stvari. I sad, ljudi će reći: 'Pa to je strašno'. Jeste, ali mi pričamo ovde o nekim projektima koje nismo sanjali od 1945, daćemo moći da ih uradimo. Ako pitate pošteno svakoga iz Kraljeva da li je verovao da će da ima autoput, i to sa dve strane, dakle i od Kraljeva ka Ćićevcu, dakle ka Kruševcu i Ćićevcu, Trsteniku, Kruševcu i Ćićevcu, i ovamo prema Čačku i Beogradu, ako ćemo da budemo fer, svako će vam reći da nije ni sanjao. Istovremeno, imamo i Užicu", naveo je Vučić.

Istakao je da treba da se gradi tunel ispod Kadinjače, koji je strašno važan jer se nalazi na najgorem putu u Srbiji.

Vučić je rekao da je to regionalni put sa velikim krivinama i da je jezivo voziti se putem Užice-Bajina Bašta.

"I konačno je tenderska procedura završena za tunel ispod Kadinjače, sad donosimo odluku, potpisujemo ugovor, i idemo da radimo. Mi sad gledamo kako da potpišemo put od Mačkata do Kotromana. Nažalost, u BiH oni hoće od Pala pa na ovamo da prave poluprofilni put, videćemo šta ćemo mi da uradimo.

Da ne ulazim u sve to, neće da prave pravi autoput ili brzu saobraćajnicu. U svakom slučaju, mi ćemo do Mačkata da pravimo autoput ili brzu saobraćajnicu, potpuno svejedno, i da promenimo uslove života za Užice i za čitav zlatiborski kraj. To je poboljšanje životnog standarda, i to je ogroman novac", rekao je Vučić.

Kazao je da su za tunel sitgle tri ponude koje su u rasponu od 105 miliona evra do 147 miliona.

"Morate da radite put Kadinjača-Jelova Gora, to su manje pare, naravno, morate da radite to. Morate da uradite ovaj veliki put koji vam neće izaći na 35, 36 kilometara, ne manje od 600 miliona evra. Možda i više, zbog planinskog kraja, svega drugog, eksproprijacije i svega što dođe.

Dakle, to su ogromni novci, i pričamo o svemu tome, i plus Užički zdravstveni centar - 100 miliona je samo rekonstrukcija i dogradnja zdravstvenog centra, plus oprema koja će doći 20, 25, 30 miliona", rekao je Vučić.

Autor: Pink.rs