Odjekuju Vučićeve moćne reči: Srbija je ispred, iznad i iza svakog od nas (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je novi snimak na Instagramu i poslao moćnu poruku.

- Srbija je ispred, iznad i iza svakog od nas - stoji u opisu posta šefa države.

- Hoću da se zahvalim građanima na tome što su podržavali politiku odgovornosti i ozbiljnosti do sada. Svoje ideje, i svoj program i plan čuvaćemo, štititi i boriti se za njih. A to je plan da Srbija ubrzano da ide napred, da se Srbija razvija, da penzije i plate rastu, da čuvamo porodice, kao stub našeg društva - kaže predsednik u video snimku.

Autor: A.A.