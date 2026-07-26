AKTUELNO

Politika

Odjekuju Vučićeve moćne reči: Srbija je ispred, iznad i iza svakog od nas (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/DEJAN ŽIVANČEVIĆ ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je novi snimak na Instagramu i poslao moćnu poruku.

- Srbija je ispred, iznad i iza svakog od nas - stoji u opisu posta šefa države.

- Hoću da se zahvalim građanima na tome što su podržavali politiku odgovornosti i ozbiljnosti do sada. Svoje ideje, i svoj program i plan čuvaćemo, štititi i boriti se za njih. A to je plan da Srbija ubrzano da ide napred, da se Srbija razvija, da penzije i plate rastu, da čuvamo porodice, kao stub našeg društva - kaže predsednik u video snimku.

Autor: A.A.

#Aleksandar Vučić

#Instagram

#Poruka

POVEZANE VESTI

Politika

'MOJA SUDBINA JE SRBIJA' Vučić: Pobeđivao, gubio, boriću se za našu zemlju (VIDEO)

Politika

VUČIĆ POSLAO MOĆNU PORUKU GRAĐANIMA: Daću sve od sebe da pomognem svima vama da Srbija nastavi put u budućnost

Politika

'SLUŽIM SAMO NAŠEM NARODU' Moćna poruka predsednika Srbije: Dok se ja pitam Srbija nikom neće robovati (FOTO)

Politika

'VIDIMO SE U BEOGRADU 12. APRILA' Vučić poslao MOĆNU PORKU: Moramo da vratimo otetu državu! Ti odlučuješ u kakvoj zemlji želiš da živiš! POBEDIĆE SRBI

Politika

Napredak Srbije je napredak za sve građane! Moćna poruka predsednika Vučića: Ovaj snimak morate da vidite (VIDEO)

Politika

ZOVE VAS SRBIJA! Vučić objavio video snimak i poslao MOĆNU PORUKU: Uskoro...