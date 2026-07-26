Mladi se istakli u nacionalnoj kampanji „PRIRODA NEMA ALTERNATIVU. ZATO DELUJ I TI!“ Zeleni trag, zalog za bolju budućnost

Nacionalna ekološka kampanja „Priroda nema alternativu. Zato, deluj i ti!“, koju je Ministarstvo zaštite životne sredine započelo prošle godine, uspešno je nastavljena i u 2026.

S ciljem da se zajedničkim angažovanjem, posebno mladih, utiče na zaštitu životne sredine i podizanje svesti o njenom značaju, kampanja je pokazala, kroz brojne akcije na terenu, da su mladi naraštaji zaiteresovani i spremni da se aktivno uključe i da prepoznaju svoju ulogu u očuvanju prirode.

- Najvažnija poruka ove kampanje, koju želim da prenesem građanima, je da ne treba da brinemo za našu budućnost kad imamo ovakvu omladinu – rekla je ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov u Perućcu, gde je sa stotinama mladih volontera učestvovala u završnoj akciji nacionalne kampanje. - Mladi koji su sa nama ujedinjeni pokazali su da žele da rade i grade sigurnu trasu za čistiju Srbiju.

Pavkov je istakla činjenicu da će ovakve akcije čišćenja biti nastavljene i da su mladi širom Srbije pokazali veliko interesovanje.

- Ponosna sam što se, od prošlog septembra do sada, na 20 lokacija uključilo više od 4.000 mladih koji su pokazali na koji način se štiti životna sredina. Oni su tokom ove kampanje čuvali zaštićene i strogo zaštićene vrste poput tekunica i bizona, farbali mobilijar u zaštićenim područjima, čistili otpad, sadili mladice i cveće, kako bi svi mogli da uživaju u prirodi, ostavljajući za sobom zeleni trag - rekla je Pavkov.

Ekološke akcije su krajem juna organizovane u specijalnim rezervatima prirode „Titelski breg“ i „Obedska bara“. Mladi su, sa predstavnicima Ministarstva zaštite životne sredine, lokalnih samouprava, i sa upravljačima rezervata čistili otpad na lokaciji Veliki surduk u Mošorinu, gde su ispraznili kontejnere sa ambalažnim otpadom od poljoprivrede kod Ločkog surduka i ofarbali ekološku učionicu i mobilijar. Volonteri su na Obedskoj bari postavili kućice za slepe miševe i ptice i sanirali ogradu za vodene bivole.

U akciji uređivanja jedinstvenog zaštićenog područja, Parka prirode „Mali Bosut“, učestvovali su, zajedno sa ministarkom Sarom Pavkov, i učenici osnovnih i srednjih škola iz ovog dela Srema. Sa entuzijazmom su farbali mobilijar, sadili cveće, uređivali prostor i pripremali sadržaje koji će u budućnosti dočekivati posetioce.

- Priroda nema alternativu, zato danas delujemo svi. Želimo da pokažemo da mladi i na pragu raspusta biraju da pomognu svojoj zajednici i prirodnom bogatstvu - poručila je Pavkov.

Među mladima koji su vredno radili bio je i šesnaestogodišnji Stefan Dejanović. On je došao pre svega da se druži, ali i da učini nešto korisno za zajednicu.

- Mir, tišina i priroda, ima li išta lepše, a ako možemo da pomognemo da ovaj prostor bude još reprezentativniji, nije teško zasukati rukave i raditi, bez obzira na vrućinu – rekao je Stefan.

Na Svetski dan zaštite životne sredine, 5. juna, Ministarstvo je organizovalo akciju u Užicu. Mladi su očistili i uredili Park prijateljstva u naselju Pora u Užicu, ofarbali mobilijar – klackalice i ljuljaške na dečijem igralištu... Dokazali su spremnost da se angažuju u svojoj sredini, za dobrobit svih građana koji koriste ovu zelenu oazu sa sport, rekreaciju i relaksaciju.

U Bečeju je organizovana velika akcija uređenja prihvatilišta za pse koji funkcioniše u okviru JP „Komunalac”. Mladi volonteri i donatori zajednički su uredili prostor u kojem borave psi, a Ministarstvo je doniralo i hranu za životinje.

- Zajednički smo obnavljali jedan deo azila, pripremali kućice za pse i farbali ih kako bi bile lepše, ali i kako bi uneli novu energiju. Uverila sam se da nema dovoljno mesta i da ljudi koji rade ovaj plemeniti posao ne žele da ostave ni pse iz drugih sredina prepuštene ulici. Ovom akcijom smo dobili potvrdu da je kampanja prava stvar i da su mladi koji žele da rade za svoju zajednicu u većini - istakla je Sara Pavkov.

Petnaestogodišnji Strahinja Jovanović pridružio se akciji pošto voli životinje i želi da doprinese njihovom boljem sutra.

- Ništa nije teško kada smo zajedno. Lep je osećaj učiniti dobro delo bez ikakve koristi. Na mladima svet ostaje i mislim da danas šaljemo pravu poruku, a to je da su mladi snaga zajednice – rekao je Jovanović.

U ekološkoj akciji, organizovanoj u dvorištu Poljoprivredne škole u Vršcu, učestvovalo je više od 80 đaka koji su se, zajedno sa svojim nastavnicima i predstavnicima grada, trudili da urede školski prostor i okolinu. Učenici su, uz smeh i druženje, sadili cveće i nove sadnice bagrema.

- Posebno me raduje ova lepa atmosfera, dobra akcija i snažna poruka koju šaljemo iz Vršca, a to je da zajedničkim radom idemo ka zelenijoj budućnosti. Ostavili smo konkretan trag u prirodi, a svest koju su mladi pokazali, sutra će preneti i svojoj deci. Moći će novim generacijama da kažu da su baš oni zasadili stabla, koja će svedočiti o važnosti ovakvih akcija ali i lepih druženja - rekla je ministarka Pavkov.

Sa ove akcije je poslata jasna poruka - gde ima zajedništva i sloge, ima i snage da se pokrenu konkretne akcije za čistiju i uređeniju životnu sredinu.

- U manastiru Lelić, nadomak Valjeva, sa najmlađima smo sadili begonije i napravili mali, ali značajan iskorak kako bi njihovo okruženje, u kom svakodnevno borave, bilo što lepše. Nastavićemo još intenzivnije da uključujemo mlade u aktivnosti zaštite životne sredine, da unapređuju svoje okruženje i budu nosioci zelenije, čistije i lepše budućnosti naše zemlje – poručila je ministarka.

Malim koracima do velikih rezultata

Ministarka je istakla da je posebno raduje veliki odziv mladih u okviru nacionalne kampanje i njihova sve veća zainteresovanost za ekolške akcije i očuvanje prirode.

- Svojim angažovanjem mladi su pokazali da istinska promena počinje upravo od njihove spremnosti da deluju, jer mali koraci zajedno stvaraju velike i dugoročne rezultate u očuvanju prirode. Priroda pamti i biće nam zahvalna za svaki zasađen cvet i pokupljeni papirić. Očuvanje prirode je dugotrajan i kontinuiran proces koji traži znanje, odgovornost i zajedničko delovanje. Srbija ne treba da brine kada ima ovakve mlade naraštaje i srećna sam zbog poruke koju smo poslali, a to je da priroda ima budućnost kada je zajedno čuvamo - rekla je Sara Pavkov.

Zajedničkim snagama, ministarka Pavkov je sa mladima u Nacionalnom parku Kopaonik učestvovala u ekološkoj akciji tokom koje su čistili prostor pored pešačke staze Markov kamen, sadili sadnice smrče i hranili jelene.

- Nacionalni park Kopaonik je već 45 godina pod zaštitom države i jedan je od najznačajnijih lokaliteta biodiverziteta u Srbiji. Zajedno sa mladima, koji su naša istinska budućnost, u okviru kampanje organizovali smo aktivnosti na tri lokaliteta. U samom centru čistili smo smeće na Markovom kamenu, zasadili nove sadnice smrče, a imali smo priliku i da vidimo veoma značajne vrste za ovaj lokalitet, poput šafrana. Poseban utisak na mene ostavilo je ono što sam čula od mladih, njihovi utisci i doživljaji. To mi govori da je naša akcija uspela - rekla je ministarka.

Više od 100 mladih volontera je sa predstavnicima lokalne zajednice u Kraljevu, učestvovalo u velikoj ekološkoj akciji uređenja šume „Borići“, jedne od najlepših zelenih oaza u tom kraju.

- Dodatno smo uredili ovaj deo šume, očistili i ofarbali mobilijar, a ovom akcijom hoćemo da pokažemo da nam ništa nije teško, da zajednički možemo da napravimo lokalne promene koje imaju i regionalni uticaj i da moramo zajednički da radimo ako želimo da napravimo održivu budućnost. U prethodne četiri i po godine posadili smo više od 350.000 sadnica, uz kontinuiran rad Ministarstva zaštite životne sredine, Uprave za šume, Srbijašuma i Vojvodinašuma. Srbija je trenutno na oko 40 odsto pošumljenosti, što je rezultat za svaku pohvalu i zato pošumljavanje posmatramo kao deo šireg procesa ozelenjavanja, i nastavljamo tim putem, jer svako stablo znači - poručila je Pavkov.

Autor: A.A.