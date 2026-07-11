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STOTINE MLADIH NA DRINI Završena velika ekološka kampanja Ministarstva zaštite životne sredine PAVKOV: PONOSNA SAM NA OVO ŠTO SMO DANAS ZAJEDNO URADILI

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: Foto/Bojan Velovan ||

PERUĆAC: Stotine mladih volontera učestvovale su danas u Perućcu, u opštini Bajina Bašta, u završnoj akciji nacionalne ekološke kampanje „Priroda nema alternativu. Zato deluj i ti!“, koju je organizovalo Ministarstvo zaštite životne sredine.

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov poručila je da ovo nije kraj ekoloških akcija, već da će one biti nastavljene, jer su mladi širom Srbije pokazali veliko interesovanje za zaštitu prirode.

Ona je istakla da je od početka kampanje, pokrenute prošle jeseni, na 20 lokacija širom Srbije učestvovalo više od 4.000 mladih.

– Ponosna sam što su mladi pokazali kako se čuva životna sredina i što smo danas, uoči Drinske regate, zajedno uredili ovaj prostor na obali Drine – rekla je Pavkov.

Foto: Foto/Bojan Velovan

Čuvali prirodu, čistili otpad i uređivali zaštićena područjaMinistarka je podsetila da su tokom kampanje volonteri učestvovali u akcijama čišćenja otpada, uređenju zaštićenih područja, farbanju urbanog mobilijara, kao i aktivnostima usmerenim na očuvanje zaštićenih i strogo zaštićenih životinjskih vrsta, ostavljajući, kako je navela, „zeleni trag“ širom Srbije.

Ona je poručila da upravo ovakve akcije pokazuju da Srbija ima generacije koje su spremne da brinu o životnoj sredini i doprinesu njenom očuvanju.

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Autor: Pink.rs

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