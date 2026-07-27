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Niti se znaju, niti znaju šta hoće! Korać razotkrio amaterizam blokadera

Izvor: Informer, Foto: Medija Centar Beograd ||

Blokaderski ideolog Žarko Korać brutalno je razapeo svoje političke saborce, javno priznavši da su na listu skupili ljude s koca i konopca – 70 poslanika koji se međusobno uopšte ne poznaju, niti su ikada sedeli i razgovarali!

Žarko Korać nije mogao da prećuti neviđeni cirkus koji spremaju opozicioni blokaderi, pa je i javno razotkrio o kakvoj se neozbiljnoj grupaciji radi.

Korać je bez uvijanja objasnio da se u istoriji srpske politike nije dogodila ovakva blamaža.

- Ja neću da otvaram razna druga pitanja, nije ni mesto ni vreme, kako da izgleda ogromna poslanička grupa u kojoj niko nikog ne poznaje. Nikad nije bilo, kad izađu na izbore, u toku jedne grupe ljudi se poznaju, oni su sedeli, razgovarali. A ovde ne! - poručio je Korać.

- Vi ćete imati 70 ljudi koji se ne poznaju. To je fascinatna situacija! - istakao je.

Ovo šokantno priznanje samo je dodatni dokaz da je reč o grupi potpunih anonimusa i skupljenih prolaznika koji nemaju nikakav plan niti viziju, već su se okupili isključivo radi politikanstva i poslaničkih fotelja.

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