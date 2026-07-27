Blokaderi ponovo pokazuju mržnju: Sada su udarili i na Mariniku Tepić, rat na mrežama

Na društvenoj mreži X jedan od korisnika koji podržava blokade uputio je niz oštrih komentara upućenih na račun potpredsednici Stranke slobode i pravde Mariniki Tepić, što je izazvalo brojne reakcije i otvorilo pitanje odnosa unutar opozicionog dela političke scene.

Njihova mržnja prevazilazi sve okvire, pa sada, napadajući kako koga stignu, napali su i Mariniku Tepić.

Nju ne na društvenoj mreži "X" napao jedan od najaktivnijih korisnika koji podržava blokade, poznat pod nadimkom „Kristal Met Dejmon”.

Na mrežama ljudi komentarišu kako je u toku pravo rušenje opozicije.

Podsetimo, ovo nije prvi put da je potpredsednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić njihova meta. Ranije je takođe „Kristal Met Dejmon”, uputio Tepićevoj više oštrih poruka ispod njene objave, dovodeći u pitanje njene političke stavove i ulogu SSP-a.

U nizu komentara napisao je da je Marinika Tepić „počela da se gubi”, poručio joj da „ne zna kako je SSP jezičak na vagi”, a zatim joj uputio i poziv da „pozove ljude na ulicu”.

Autor: Pink.rs