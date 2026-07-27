AKTUELNO

Politika

Blokaderi ponovo pokazuju mržnju: Sada su udarili i na Mariniku Tepić, rat na mrežama

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug ||

Na društvenoj mreži X jedan od korisnika koji podržava blokade uputio je niz oštrih komentara upućenih na račun potpredsednici Stranke slobode i pravde Mariniki Tepić, što je izazvalo brojne reakcije i otvorilo pitanje odnosa unutar opozicionog dela političke scene.

Njihova mržnja prevazilazi sve okvire, pa sada, napadajući kako koga stignu, napali su i Mariniku Tepić.

Nju ne na društvenoj mreži "X" napao jedan od najaktivnijih korisnika koji podržava blokade, poznat pod nadimkom „Kristal Met Dejmon”.

Na mrežama ljudi komentarišu kako je u toku pravo rušenje opozicije. 

Podsetimo, ovo nije prvi put da je potpredsednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić njihova meta. Ranije je takođe „Kristal Met Dejmon”, uputio Tepićevoj više oštrih poruka ispod njene objave, dovodeći u pitanje njene političke stavove i ulogu SSP-a.

U nizu komentara napisao je da je Marinika Tepić „počela da se gubi”, poručio joj da „ne zna kako je SSP jezičak na vagi”, a zatim joj uputio i poziv da „pozove ljude na ulicu”.

pročitajte još

SKANDAL U KRALJEVU: Blokaderka Marijana Rakić zloupotrebljava decu u političke svrhe (VIDEO)

Autor: Pink.rs

#Društvene mreže

#Marinika Tepić

#Politika

#Rat

#blokaderi

POVEZANE VESTI

Politika

MILOŠ VUČEVIĆ POSTAVIO NA MESTO MARINIKU TEPIĆ Evo šta joj je poručio u brutalnom odgovoru na X mreži

Politika

NOVA SVAĐA MEĐU BLOKADERIMA: Žestok udar na Mariniku Tepić i SSP!

Politika

'NE POSTOJI BLATO U KOJE SE NEĆE UVALJATI' Božić: Marinika zaslužuje jednu pohvalu - najduže je izdržala u štrajku prema zdravom razumu

Politika

NIKOLIĆ ODGOVORILA MARINIKI: Što se suza tiče, nju bole one Đilasove (FOTO)

Politika

Božić: Tužilaštvo u Srbiji je zaista ugroženo ovih dana, Posebno od momenta kada je Marinika Tepić počela da piše svoje 'optužnice'

Politika

'SAD IH NAPUŠTAJU I ČLANOVI I PARTNERI' Orlić: Oni su cirkus i to će i ostati - Medrano (FOTO)