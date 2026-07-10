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NOVA SVAĐA MEĐU BLOKADERIMA: Žestok udar na Mariniku Tepić i SSP!

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen ||

Sukobi unutar opozicionog bloka ne jenjavaju. Poznati aktivista i tviteraš Marko M., poznatiji pod nadimkom "Kristal Met Dejmon", otvoreno je napao potpredsednicu Stranke slobode i pravde (SSP) Mariniku Tepić, nakon čega je usledila prava "paljba" uvreda i provokacija.

Šta zameraju Mariniki?

Sve je počelo nakon jedne od objava potpredsednice SSP-a, na koju je Marko M. burno reagovao. U seriji komentara koji su usledili, on nije birao reči:

Poručio joj je da je "počela da se gubi".

Zamerio joj je što, kako on smatra, ne shvata poziciju SSP-a kao "jezička na vagi".

Uputio joj je direktnu kritiku da pod hitno "pozove ljude na ulicu".

Poznat po radikalnim metodama

Ovo nije prvi put da se Marko M. nalazi u centru pažnje javnosti. On je poznat po snažnoj podršci blokadama, a njegovo ime se svojevremeno našlo i u policijskim izveštajima kada je bio priveden zbog objavljivanja broja telefona jednog visokog državnog zvaničnika.

Ovaj javni sukob još jednom potvrđuje duboke podele među onima koji se deklarativno bore za iste ciljeve, a koji sve češće svoje nesuglasice rešavaju otvorenim napadima na društvenim mrežama.

Autor: D.S.

#Društvene mreže

#Marinika Tepić

#Marko M.

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#blokaderi

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