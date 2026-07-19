Brnabić razotkrila pakleni plan opozicije za otcepljenje Vojvodine: Urnisala Tepićku (FOTO)

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić raskrinkala je perjanicu tajkuna Dragana Đilasa, Mariniku Tepić, inače potpredsednicu Stranke slobode i pravde (SSP), razotkrivši opasne i skrivene namere takozvane "Platforme za evropsku Srbiju".

Naime, Tepićka je najavila letnji pohod i obilazak vojvođanskih gradova tokom avgusta, obećavajući građanima Pančeva, Zrenjanina, Subotice i Novog Sada navodnu "borbu protiv korupcije i normalan život".

Prva tačka Platforme za evropsku Srbiju - da su za Vojvodinu već rezervisali pozivni broj +384. Kreću po Vojvodini da promovišu taj plan i traže široku podršku. Čisto istine radi. https://t.co/Z95a1MURtb — Ana Brnabic (@anabrnabic) 19. јул 2026.

- Tako ćemo u Pančevu, Zrenjaninu, Kikindi, Subotici, Somboru, Novom Sadu, Inđiji tokom avgusta meseca biti sa građanima za njihova pitanja, nedoumice, ali i predloge i savete. Svako mišljenje nam je i više nego značajno - napisala je Tepićka na društvenoj mreži Iks.

Međutim, Ana Brnabić je razotkrila šta se u stvari krije iza svega toga.

- Prva tačka Platforme za evropsku Srbiju - da su za Vojvodinu već rezervisali pozivni broj +384. Kreću po Vojvodini da promovišu taj plan i traže široku podršku. Čisto istine radi - otkrila je Ana Brnabić.

Autor: D.B.