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Brnabić razotkrila pakleni plan opozicije za otcepljenje Vojvodine: Urnisala Tepićku (FOTO)

Izvor: Informer, Foto: Tanjug ||

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić raskrinkala je perjanicu tajkuna Dragana Đilasa, Mariniku Tepić, inače potpredsednicu Stranke slobode i pravde (SSP), razotkrivši opasne i skrivene namere takozvane "Platforme za evropsku Srbiju".

Naime, Tepićka je najavila letnji pohod i obilazak vojvođanskih gradova tokom avgusta, obećavajući građanima Pančeva, Zrenjanina, Subotice i Novog Sada navodnu "borbu protiv korupcije i normalan život".

- Tako ćemo u Pančevu, Zrenjaninu, Kikindi, Subotici, Somboru, Novom Sadu, Inđiji tokom avgusta meseca biti sa građanima za njihova pitanja, nedoumice, ali i predloge i savete. Svako mišljenje nam je i više nego značajno - napisala je Tepićka na društvenoj mreži Iks.

Međutim, Ana Brnabić je razotkrila šta se u stvari krije iza svega toga.

- Prva tačka Platforme za evropsku Srbiju - da su za Vojvodinu već rezervisali pozivni broj +384. Kreću po Vojvodini da promovišu taj plan i traže široku podršku. Čisto istine radi - otkrila je Ana Brnabić.

Autor: D.B.

#Ana Brnabić

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#Otcepljenje

#Vojvodina

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