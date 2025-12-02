AKTUELNO

Politika

Brnabić rešila Đilasovog Miljuša: Saglasna, strašno je šta rade novinarkama Pinka, Informera, blokiraju RTS…

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Narodna skupština Republike Srbije/Peđa Vučković ||

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić rešila je Đilasovog pajtosa Branka Miljuša, člana opozicione Stranke slobode i pravde (SSP).

Član SSP-a Branko Miljuš izjavio je da je ove godine rekordan broj fizičkih napada na novinare.

- Ja se slažem sa vama. Stravično je šta rade novinarima, pre svega novinarkama Informera, Pinka, RTS. Stravično je to što rade, da blokiraju 15 dana rad RTS-a, da ne daju ljudi da dođu na posao, izađu sa posla - odgovorila mu je Ana Brnabić i ovom izjavom patosirala Đilasovog potrčka.

Na snimku u nastavku pogledajte njen odgovor:

Autor: A.A.

#Ana Brnabić

#Branko Miljuš

#Skupština

POVEZANE VESTI

Politika

'ĐILAS JE SIMBOL UNIŠTENJA I URUŠAVANJA SRBIJE' Ana Brnabić poslala brutalnu poruku tajkunu koji je preuzeo blokaderski pokret

Politika

Kako rade, tako im i narod na izborima vraća! Ana Brnabić reagovala na sramne pretnje upućene sinu predsednika Vučića: Dobro je da svi naši građani vi

Politika

ANA BRNABIĆ PORUČILA ĐILASU: Budite uvereni da ću nastaviti da pričam o vaših 619 miliona evra

Politika

'BOGOVI PREVARE' Brnabić: Blokaderi će sada da blokiraju novog vlasnika! (FOTO)

Politika

'OKOSNICA TEKSTA JE MORAL, A AUTOR DRAGAN ĐILAS. KRAJ VICA' Brnabić reagovala na Đilasov autorski tekst

Politika

ANA BRNABIĆ OČITALA BUKVICU MARINIKI: Nemojte da se pravite naivni