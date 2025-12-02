Brnabić rešila Đilasovog Miljuša: Saglasna, strašno je šta rade novinarkama Pinka, Informera, blokiraju RTS…

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić rešila je Đilasovog pajtosa Branka Miljuša, člana opozicione Stranke slobode i pravde (SSP).

Član SSP-a Branko Miljuš izjavio je da je ove godine rekordan broj fizičkih napada na novinare.

- Ja se slažem sa vama. Stravično je šta rade novinarima, pre svega novinarkama Informera, Pinka, RTS. Stravično je to što rade, da blokiraju 15 dana rad RTS-a, da ne daju ljudi da dođu na posao, izađu sa posla - odgovorila mu je Ana Brnabić i ovom izjavom patosirala Đilasovog potrčka.

Na snimku u nastavku pogledajte njen odgovor:

Autor: A.A.