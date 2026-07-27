Razrađena šema pljačke! Isplivali tajni papiri: Ovako je Aleksić opustošio Trstenik (FOTO)

Redakcija Pink.rs došla je do šokantnih dokumenata i grafičkih prikaza koji u potpunosti razotkrivaju razrađenu šemu i mrežu uticaja preko koje je Miroslav Aleksić, dok je bio na vlasti u Trsteniku, ispumpavao narodni novac i prelivao ga u privatne džepove.

Naš portal ekskluzivno objavljuje šeme koje do najsitnijih detalja prikazuju kako je funkcionisala Aleksićeva finansijska hobotnica - od sumnjive gasifikacije opštine, preko fiktivnih ugovora i privatnih firmi, pa sve do prikrivene kupovine stanova i izvlačenja stotina hiljada evra.

Kako je Aleksić profitirao od gasifikacije Trstenika?

Prema dokumentaciji u posedu Informera, Aleksić je tokom 2013. i 2014. godine zadužio opštinu Trstenik kod banaka za čak 100 miliona dinara radi gasifikacije, bez sprovedenog javnog poziva i bez ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji.

Radovi bez dozvola: Firma Boss Construction bez dozvola je prokopavala javne površine i postavljala gasovod pod kontrolom Aleksićeve vlasti, bez kontrole inspekcijskih službi.

Isplata od 247.015 evra: Maja 2015. potpisan je ugovor o naknadi troškova za priključak, nakon čega opština isplaćuje firmi Boss Construction skoro četvrt milina evra.

Mrežarina od 2,86 miliona evra: Preko prijateljskih i poslovnih veza sa Predragom Stevanovićem (vlasnikom Boss Construction), obezbeđeno je 20 do 30 miliona dinara godišnje na ime naplate mrežarine, čime je od 2015. do 2021. ispumpano neverovatnih 2,86 miliona evra!

Fiktivni ugovori i agencije: Novac je dalje izvlačen preko fiktivnih ugovora i firmi kao što su Premiere Pro Consulting (u vlasništvu Jelene Marković), Cestor Veks, King Gas, AS Petrol i System Building.

Šema 2: Mreža uticaja - opština, fondovi, JP i privatne firme

Druga grafika do koje je Informer došao prikazuje sramnu mrežu preko koje su oštećeni budžet opštine i državne institucije:

Fond za unapređenje resursa građana (2008-2012): Nenamenski trošen budžetski novac, oštećen budžet za preko 50 miliona dinara.

Državna revizorska institucija (DRI): Utvrđene teške nepravilnosti u Trsteniku za 2014. godinu u iznosu od preko 100 miliona dinara, pri čemu je prekršajna odgovornost samog Aleksića utvrđena za oko 31 milion dinara.

Prikrivena kupovina stana: Aleksić je 2015. godine kupio stan od 146 m2 u Trsteniku preko Tehnogradnje, bez dokaza o poreklu novca, gde se sumnja da je novac stigao direktno od firme Boss Petrol (oko 75.000 evra).

Afera Agro Comercial: Preko firme Aleksićevog brata kupljene su nepokretnosti za samo 6 miliona dinara od hrvatskog Agrokor-a 2018. godine.

Prva Petoletka i šteta u milijardama: Zaključivani štetni ugovori, napravljeni gubici od 6,16 milijardi dinara i dug od 5,33 milijarde dinara.

Agencija za borbu protiv korupcije: Utvrđen sukob interesa i kršenje zakona kod preduzeća Flaum.

Stratcom i Promo Target: Nenamensko trošenje opštinskih para za plaćanje privatnih usluga odnosa sa javnošću.

Podsetimo, četvoročasovno izlaganje Miroslava Aleksića, jednog od lidera opozicije u pokušaju i predsednika Narodnog pokreta Srbije, izazvalo je poplavu nezadovoljstva čak i među blokaderima.

Aleksićevom tiradom nezadovoljan je blokaderski novinar Slobodan Georgiev, koji se čak dva puta oglasio ovim povodom.

Raskrinkavanje Aleksićevih mutnih poslova i finansijskih marfeta iz prošlosti samo je dodatno ogolilo razloge zbog kojih narod ali i njegovi sopstveni saborci više ne žele da slušaju prazne priče i pridike onih koji su opustošili sopstvenu opštinu.

Autor: A.A.