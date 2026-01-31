AKTUELNO

Politika

SVE ŠTO DRUGIMA ZABRANJUJU, ONI RADE! Pogledajte kako blokaderi kupuju glasove po kućama! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Redakcija našeg portala došla je u posed ekskluzivnih fotografija koje razotkrivaju pravo lice takozvanih "blokadera".

Foto: Privatna arhiva

Dok se u javnosti predstavljaju kao borci za moral i poštenje, na terenu u lokalnim samoupravama gde se bliže izbori, ovi politički aktivisti primenjuju metode koje su do juče najstrašnije osuđivali.

Foto: Privatna arhiva

Na fotografijama do kojih smo došli, jasno se vidi akcija podele paketa građanima. Sve ono što su godinama zamerali SNS-u i koristili kao povod za optužbe o "kupovini glasova", sada je postalo njihovo glavno oružje. Blokaderi obilaze domaćinstva i dele pune kese u kojima se nalaze slatkiši, grickalice, pa čak i igračke i lutke za najmlađe.

Foto: Privatna arhiva

Ovo je dokaz nezapamćenog licemerja. Ljudi koji bi drugima zabranili svaki vid komunikacije sa narodom, sada bukvalno idu od vrata do vrata sa punim kesama. Činjenica da su u akciju uključili i dečije igračke govori o tome na šta su sve spremni kako bi se domogli glasova u mestima gde osećaju da nemaju podršku.

Sve što je njima dozvoljeno, drugima bi zabranili – to je jedina politika koju ovi "piculići" poznaju. Dok se u Beogradu kriju iza velikih reči, na lokalu koriste pune kese poklona ne bi li potkupili birače. Naša redakcija će nastaviti da prati ove "akcije" na terenu i razotkriva svaki pokušaj manipulacije građanima.

Autor: Pink.rs

