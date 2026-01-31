SVE ŠTO DRUGIMA ZABRANJUJU, ONI RADE! Pogledajte kako blokaderi kupuju glasove po kućama! (FOTO)

Redakcija našeg portala došla je u posed ekskluzivnih fotografija koje razotkrivaju pravo lice takozvanih "blokadera".

Dok se u javnosti predstavljaju kao borci za moral i poštenje, na terenu u lokalnim samoupravama gde se bliže izbori, ovi politički aktivisti primenjuju metode koje su do juče najstrašnije osuđivali.

Na fotografijama do kojih smo došli, jasno se vidi akcija podele paketa građanima. Sve ono što su godinama zamerali SNS-u i koristili kao povod za optužbe o "kupovini glasova", sada je postalo njihovo glavno oružje. Blokaderi obilaze domaćinstva i dele pune kese u kojima se nalaze slatkiši, grickalice, pa čak i igračke i lutke za najmlađe.

Ovo je dokaz nezapamćenog licemerja. Ljudi koji bi drugima zabranili svaki vid komunikacije sa narodom, sada bukvalno idu od vrata do vrata sa punim kesama. Činjenica da su u akciju uključili i dečije igračke govori o tome na šta su sve spremni kako bi se domogli glasova u mestima gde osećaju da nemaju podršku.

Sve što je njima dozvoljeno, drugima bi zabranili – to je jedina politika koju ovi "piculići" poznaju. Dok se u Beogradu kriju iza velikih reči, na lokalu koriste pune kese poklona ne bi li potkupili birače. Naša redakcija će nastaviti da prati ove "akcije" na terenu i razotkriva svaki pokušaj manipulacije građanima.

Autor: Pink.rs