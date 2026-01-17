ŠOK PROGNOZA – OD VEČERAS KREĆE PAKAO: Ulazimo u LEDENU ZONU koja ledi krv u žilama, pogledajte spisak najugroženijih gradova u Srbiji!

Zima u Srbiji tek pokazuje svoje pravo lice! Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je najnovije upozorenje koje najavljuje period ekstremno niskih temperatura i pojavu takozvanih "ledenih dana" u pojedinim delovima zemlje.

Šta nas čeka već večeras?

Večeras će iznad većeg dela Srbije biti pretežno vedro, ali nas na severu Vojvodine, jugozapadu i jugu očekuje umereno do potpuno oblačno vreme, ponegde uz pojavu magle. Vetar je u pojačanju, naročito u košavskom području gde će duvati jak jugoistočni vetar, dok će u Beogradu biti vedro uz umerenu košavu.

Nedelja donosi mraz i "minuse" do -9 stepeni!

Sutra ujutro (18. januar) celu zemlju očekuje slab i umeren mraz. Najniža temperatura kretaće se od -9 do -3 °C. U Timočkoj Krajini i na jugu zemlje magla će se zadržati duže tokom dana, dok će u ostalim krajevima biti sunčano, ali hladno.

Posebno upozorenje: Na jugu Banata i u donjem Podunavlju očekuju se udari košave olujne jačine! Maksimalne temperature će se kretati od 0 do 5 °C, dok će u Vojvodini i Timočkoj Krajini biti u "debelom" minusu (od -4 do -2 °C).

Gde će biti najopasnije? Ovi gradovi su na najjačem udaru

Prema podacima RHMZ-a, ekstremni zimski uslovi i ledena zona pogodiće sledeća mesta:

LEDENI DANI (Temperatura ne prelazi nulu): Subotica, Sombor, Kikinda (cela severna Vojvodina) i Zaječar (Timočka krajina).

OLUJNI UDARI VETRA: Vršac i Bela Crkva (južni Banat), Veliko Gradište (donje Podunavlje).

EKSTREMNI MRAZ (-9°C) I GUSTA MAGLA: Prijepolje, Novi Pazar (jugozapad), Leskovac i Vranje (jug Srbije).

UDARI KOŠAVE I OPASNA POLEDICA: Beograd, Požarevac i gradovi u Pomoravlju.

RHMZ upozorava na opasnost od poledice zbog zaleđivanja mokrih površina, jer će niske temperature usporiti topljenje snega.

Ponedeljak i utorak: Pretežno sunčano, ali uz maglu na severu i jugu zemlje.

Od srede: Umereno oblačno, u planinama mogući slabi nanosi snega.

Sledeći vikend (24-25. januar): Očekuje se blago otopljenje uz kišu u nižim predelima, dok će na visokim planinama padati sneg.

Ledeni dani u Vojvodini i Timočkoj Krajini

Stanovnici Vojvodine i Timočke Krajine treba da se pripreme za seriju ledenih dana, gde će se temperatura veći deo vremena zadržati ispod nule. Košava će duvati sve do srede, kratko oslabiti u četvrtak, a zatim se ponovo vratiti krajem nedelje.

Autor: Dalibor Stankov