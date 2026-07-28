Srpska lista: Neosnovano privođenje i pritvaranje Srba u Zubinom Potoku

Srpska lista saopštila je danas da je privođenje petoro Srba u Zubinom Potoku, od kojih je dvoje zadržano u pritvoru pod optužbama za navodni ratni zločin, neosnovano, da je to nastavak užasnog pritiska na srpski narod od strane režima Aljbina Kurtija i zatražila od međunarodnih predstavnika aktivnije učestvovanje u postupcima protiv Srba.

Iz Srpske liste navode da je, nakon nezakonitog rušenja srpskih kuća na jezeru Gazivode bez poštovanja bilo kakve zakonske procedure, u ponedeljak uz jake policijske snage uhapšeno petoro časnih Srba od kojih je dvoje zadržano u pritvoru pod optužbama za navodni ratni zločin.

Kako se dodaje, pritvorenim Srbima je odmah obezbeđena pravna pomoć kako bi se branili od neosnovanih optužbi.

"Nažalost samo na ovim prostorima je obaveza uhapšenih da dokazuju svoju nevinost umesto da tužilac dokazuje njihovu krivicu. Kurtijeva opsesija severom se nastavlja i u zastrašivanju Srba se koriste čitave institucije kosovskog sistema, a sve kako bi je naš narod proterao sa ovih prostora", ukazuje Srpska lista.

Ističe se da optužbe za ratni zločin postaju sredstvo koje se koristi za zastrašivanje srpskog naroda, a ne pokušaj da se zadovolji pravda.

''Jer pravda nije, i neće biti ako se nevini ljudi drže pritvoreni, a čitave porodice proteruju sa Kosova i Metohije'', navodi se u saopštenju.

Srpska lista zahteva od međunarodnih predstavnika aktivnije učestvovanje u postupcima protiv Srba posebno imajući u vidu da, kako se navodi, za 11 godina rada UNMIK i EULEKS tužilaca i sudija, i to neposredno nakon sukoba, nije bilo ni blizu ovoliko hapšenja Srba za ratni zločin, od kojih upadljivo niko nije prodao svoju imovinu.

''Zar je moguće da su UNMIK i Euleks tužioci bili manje sposobni i profesionalni od kosovskih, ili da su sećanja 27 godina nakon sukoba bolja nego neposredno nakon'', navode u SL.

Pripadnici tzv. kosovske policije uhapsili su u Zubinom Potoku dve osobe pod sumnjom da su navodno počinili krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom sukoba na KiM 1999. godine.

Tzv. kosovska policija saopštila je da se oni sumnjiče da su na području Zubinog Potoka, u aprilu 1999. godine, učestvovali u ubistvu 23 civila.

Autor: Pink.rs