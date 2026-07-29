'SRBIJA JE SPREMNA DA PRUŽI SVU POTREBNU PODRŠKU' Vučić uputio telegram saučešća i reči podrške narodu Japana nakon razornog ZEMLJOTRESA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je narodu Japana reči iskrenog saučešća i podrške pošto je tu zemlju pogodio snažan zemljotres.

- Sa velikom zabrinutošću primio sam vest o snažnom zemljotresu koji je pogodio japansko ostrvo Kjušu.

- U ime građana Srbije i u svoje ime, upućujem najdublje saučešće porodicama stradalih, predsednici Vlade Japana narodu Japana, uz nadu da će svi nestali biti pronađeni i spaseni. Povređenima želim što brži oporavak.

Са великом забринутошћу примио сам вест о снажном земљотресу који је погодио јапанско острво Кјушу.



У име грађана Србије и у своје име, упућујем најдубље саучешће породицама страдалих, председници Владе Јапана @takaichi_sanae и народу Јапана, уз наду да ће сви нестали бити… — Александар Вучић (@predsednikrs) 29. јул 2026.

- Srbija je ponudila pomoć i spremna je da pruži svu potrebnu podršku prijateljskom Japanu. U ovim teškim trenucima, naše misli su uz japanski narod, poručio je predsednik Vučić.

Autor: Iva Besarabić