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'SRBIJA JE SPREMNA DA PRUŽI SVU POTREBNU PODRŠKU' Vučić uputio telegram saučešća i reči podrške narodu Japana nakon razornog ZEMLJOTRESA

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je narodu Japana reči iskrenog saučešća i podrške pošto je tu zemlju pogodio snažan zemljotres.

- Sa velikom zabrinutošću primio sam vest o snažnom zemljotresu koji je pogodio japansko ostrvo Kjušu.

- U ime građana Srbije i u svoje ime, upućujem najdublje saučešće porodicama stradalih, predsednici Vlade Japana narodu Japana, uz nadu da će svi nestali biti pronađeni i spaseni. Povređenima želim što brži oporavak.

- Srbija je ponudila pomoć i spremna je da pruži svu potrebnu podršku prijateljskom Japanu. U ovim teškim trenucima, naše misli su uz japanski narod, poručio je predsednik Vučić.

Autor: Iva Besarabić

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