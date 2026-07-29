Macut na kraju skupštinske rasprave: Naš odgovor građanima biće još više rada

Premijer Đuro Macut obratio se večeras u Skupštini Srbije na kraju trodnevne rasprave o predlolgu za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije i poručio da se rad vlade neće ceniti po rečima, već po delima.

"Naš odgovor građanima biće jos više rada, a ne da učestvujemo u sukobima", poručio je Macut.

On je zahvalio svim poslanicima koji su učestvovali u raspravi o nepoverenju Vladi Srbije, dodajući da su različita mišljenja sastavni deo demokratije, a ono po čemu se meri svaka vlada, kako je rekao, nisu reči već rezultati.

"Ali ova rasprava je pokazala i nešto drugo, pokazala je koliko je važno da u politici sačuvamo meru, odgovornost i poštovanje prema ljudima i institucijama", rekao je Macut i dodao da je zbog toga juče dobronamerno pitao, kako je moguće da od 62 poslanika opozicije potpisnika zahteva za izglasavanje nepoverenja Vladi bude najviše 42 prisutno u bilo kom trenutku u poslednja tri dana, a i sada i manje od tog broja.

"Verujem da su se to pitali i građani Srbije. Takođe, moram da konstatujem da se najveći deo ukupne diskusije koji je bio u ova tri dana odnosio na sve druge periode u skorijoj istoriji Srbije, osim na rad ove Vlade kojom ja predsedavam", rekao je Macut.

Naveo je da je bilo mnogo trenutaka kada su argumenti zamenjeni uvredama, kada se politička kritika pretvorila u lične napade, i kada je umesto razgovora o konkretnim problemima građana bilo reči o pokušaju omalovažavanja.

Kako je rekao, tako je bilo sve do poslednjeg govornika, predlagača Miroslava Aleksića.

"Tokom ova tri dana postavljeno je pitanje poverenja Vladi, i mislim da je važno da građani Srbije znaju sledeće. Ova Vlada nije tražila da bude ocenjena po lepim rečima, već po delima i rezultatima onoga i onim što je uradila", rekao je Macut.

Dodao je da je Vladu preuzeo u jednom od najtežih trenutaka u Srbiji, kada su u zemlji vladale blokade, neizvesnost i duboke društvene podele.

"U tom trenutku, na poziv predsednika Republike Srbije prihvatio sam ulogu predsednika vlade bez ikakvih ličnih ambicija i bez materijalne koristi, već samo iz razloga da pomognem svojoj zemlji", rekao je Macut.

Kako je rekao, kada je bilo najteže, kada su mnogi tvrdili da je dijalog nemoguć, izabrali smo razgovor umesto podela.

"Razgovarali smo sa predstavnicima univerziteta, dekanima, profesorima i akademskom zajednicom, odgovorno i otvoreno, sa jednim ciljem: da pronađemo rešenja. Verujem da smo upravo zahvaljujući dijalogu sačuvali, i što je najvažnije, spasili funkcionalnost naših univerziteta i pokazali da se i u najsloženijim problemima mogu rešavati razgovorom i postizanjem rešenja", poručio je Macut.

Rekao je da će još jednom ponoviti da se uvek suprotstavljao, i da će se i odlučno suprotstavljati svakom nasilju nad studentima i nad građanima, svakom obliku kriminala, svakom pokušaju verske ili rasne diskriminacije, ili etničkog čišćenja, srpskog ili bilo kog drugog naroda.

"Uvek ću se zalagati da pravosuđe radi potpuno nezavisno; zbog toga nisam dozvolio da budem isprovociran bilo kakvim pitanjima i da na taj način utičem na rad pravosuđa, niti na tok policijskih istraga", rekao je Macut.

On je rekao da je prvi cilj vlade bio da se očuvaju mir i stabilnost države i ekonomska stabilnost i da je to i postignuto.

pročitajte još Skupština izglasala poverenje vladi: Završen treći dan zasedanja

Autor: Pink.rs