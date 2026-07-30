'KAKO IZBORI NEIZVESNI? PA JA ZNAM KRAJ, ONI POBEĐUJU' Vučić poručio blokaderima: Ako se slučajno dogodi drugačije, hoćete li da čestitate pobedniku?

Predsednik Srbije izjavio je da, pozivajući se istraživanja, podrška SNS raste iz dana u dan, dok blokaderima opada rejting, uz poruku da će čestitati pobedniku izbora i očekuje isto od političkih protivnika.

Govoreći na otvaranju staklenog vidikovca "Kablar" kod Čačka, predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se i na aktuelna istraživanja javnog mnjenja, navodeći da, prema njegovim saznanjima, podrška Srpskoj naprednoj stranci raste iz dana u dan, dok rejting blokadera beleži pad. Odgovarajući na pitanje novinara o istraživanju Nove srpske političke misli (NSPM), prema kojem Studentsku listu podržava 39,6 odsto građana, a listu SNS 37,5 odsto, Vučić je kratko poručio: "Svakog dana napredujemo. Oni pomalo padaju, a mi svakog dana napredujemo."

Na komentar novinara da pojedini ocenjuju kako ulazi u izbore koji su prvi put za njega neizvesni, Vučić je odgovorio da, prema takvim istraživanjima, izbori nisu neizvesni.

- Kako neizvesni? Pa ja znam kraj, oni pobeđuju. Ja sam se spremio da im čestitam, i to je sve u redu. Nikakav problem s tim nemam. Znate, kad je čovek spreman da se bori za svoju ideju, vi njemu ne možete ništa. Daću vam jednu knjigu o Nelsonu Mendeli da pročitate, kad objašnjava i kad govori kako su ga tukli u zatvoru, kako nije mogao nogu da pomeri, nema osećaj ni u jednoj ruci, vilica polomljena, sve, on sebi kaže: I šta su uradili, šta su postigli? Jesu promenili nešto kod mene? Jesu uspeli nešto drugačije - rekao je Vučić.

Istakao je da tako neće ni njemu i ovoj vlasti moći niko da oduzme ono što je urađeno.

- Hoćete da mi oduzmete ove auto-puteve? Hoćete sutra da kažete da ih je gradio neko drugi, a ne ja, i ne mi? Je l' možete to da uradite? Pa ne možete. Pa nije narod lud. Možete vi da mu pričate da ste vi bili za Beograd na vodi, a ja protiv, niko nije blesav. To je drugo. Evo, ja vam čestitam unapred, ponoviću tu čestitku te večeri kada budu završeni izbori. Moje pitanje: Ako se slučajno dogodi drugačije, obavestite narod da ćete i vi da čestitate pobedniku. Ništa drugo. Ali nemojte da kažete: Mi čekamo čestitku ako mi pobedimo, ali nećemo da čestitamo ako budemo videli da gubimo - rekao je Vučić.

Poručio je blokaderima da je onda bolje da odmah kažu narodu da su prevaranti.

- Dakle ili ćete da potvrdite da ćete da čestitate pobedniku, ili ste prevaranti i lažovi. Treće ne postoji. Zato ja čekam ovo prvo, jer ja ne verujem da su oni prevaranti i lažovi. Čekam da ljudi kažu da će da čestitaju pobedniku, čak i ako to ne budu oni. Zašto su male šanse? Vidim i po njima da te šanse rastu. Do juče je bilo 45-35 za njih, danas je 39-37, tako da za jedno sedam dana biće 39-37 za nas, pa će malo to da se širi - rekao je Vučić.

Autor: D.B.