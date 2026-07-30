MISIJA ODIHR POHVALILA SRBIJU ZA SVE URAĐENO DO SADA! U izveštaju navedene i preporuke za unapređenje: Rešena i dilema oko potpisa podrške listama

Misija ODIHR boravila je u Srbiji od 6. do 10. jula ove godine kako bi procenila potrebu za posmatranjem izbora. U svom izveštaju, nedvosmisleno pohvaljuju sve što je Srbija uradila do sada i navode preporuke za oblasti u kojima je moguće i potrebno ostvariti napredak.

ODIHR izražava zahvalnost organima Republike Srbije na bliskoj saradnji i omogućavanju upućivanja Misije u ranoj fazi izbornog procesa, pre formalnog raspisivanja izbora, čime je omogućena rana procena predizbornog okruženja i blagovremene pripreme za eventualnu aktivnost ODIHR-a na posmatranju izbora - navodi se, između ostalog, u izveštaju.

U pomenutom dokumentu, nedvosmisleno se pohvaljuje sve što je Srbija uradila do sada.

U skladu sa prethodnim preporukama ODIHR-a, usvojenim izmenama i dopunama se, između ostalog, uspostavlja mehanizam za periodičnu nezavisnu reviziju biračkog spiska u cilju jačanja njegove transparentnosti, uvodi se obavezna obuka i sertifikacija članova izborne administracije, omogućava se biračima da podrže više od jedne izborne liste, dodatno se reguliše registracija izbornih lista nacionalnih manjina i uređuju se određeni aspekti rešavanja izbornih sporova, uključujući i uvođenjem zakonskih rokova za postupke pred Ustavnim sudom. Izmenama i dopunama propisa o finansiranju izborne kampanje uvode se ograničenja troškova izborne kampanje, uređuje se vođenje kampanje od strane trećih lica, nastoji se da se ojačaju nadzorna i istražna ovlašćenja nadzornog tela i unaprede zahtevi u pogledu izveštavanja - stoji u izveštaju.

Dalje, navodi se da su izmene i dopune ZJBS iz 2025. godine imale su za cilj jačanje transparentnosti procesa upisa birača u birački spisak proširenjem pristupa javnosti podacima o upisu birača, uvođenjem obaveze redovnog objavljivanja informacija o promenama u JBS tokom izbornog perioda i predviđanjem mogućnosti uvida javnosti u biračke spiskove i putem interneta i neposredno.

U skladu sa prethodnom preporukom ODIHR-a, izmenama i dopunama je takođe uspostavljena nezavisna Komisija za reviziju, zadužena da sprovodi periodične revizije JBS, utvrđuje nepravilnosti i izdaje preporuke usmerene na unapređenje vođenja i tačnosti biračkog spiska.

Dodaje se da se izmenama ZFPA, usvojenim 9. jula 2026. godine po hitnom postupku, po prvi put uvode ograničenja troškova izborne kampanje, koja su utvrđena u iznosu od 6 miliona evra za parlamentarne i predsedničke izbore (odnosno 7 miliona evra ako se predsednički izbori održavaju u dva kruga), maksimalni godišnji iznos donacija smanjuje se na pet prosečnih mesečnih zarada (PMZ) za fizička lica i deset PMZ za pravna lica, a dodatni doprinosi tokom izborne godine ograničavaju se na 50 odsto odgovarajuće godišnje najviše granice.

U skladu sa više prethodnih preporuka ODIHR-a, izmenama i dopunama se takođe uspostavlja pravni okvir za vođenje izborne kampanje od strane trećih lica, jačaju se pojedini zahtevi u pogledu transparentnosti, uvodi se obaveza objavljivanja podataka o finansiranju izborne kampanje u mašinski čitljivom formatu, proširuju se nadzorna ovlašćenja ASK, ukida se obaveza polaganja izbornog jemstva za pojedine učesnike na izborima radi ostvarivanja prava na javno finansiranje izborne kampanje i propisuje se da preliminarni izveštaji o troškovima izborne kampanje obuhvataju aktivnosti sprovedene do sedam dana pre dana održavanja izbora. Učesnici na izborima i dalje su dužni da podnesu preliminarni izveštaj pet dana pre dana održavanja izbora i konačni izveštaj u roku od 30 dana od objavljivanja konačnih rezultata izbora. Izmenama i dopunama se takođe uspostavlja Fond za političko učešće žena, koji se finansira iz sredstava u visini do 0,0025 odsto godišnjih poreskih prihoda i raspodeljuje izbornim listama na kojima žene osvoje više od 40 odsto mandata - precizira misija ODIHR.

Naglašavaju da su predstavnici organa vlasti takođe pozdravili posmatračku aktivnost ODIHR-a, ponudili punu saradnju i naglasili da će ona doprineti povećanju transparentnosti i kredibiliteta izbornog procesa.

Kada je reč o REM, ODIHR konstatuje da je autentično tumačenje Zakona o elektronskim medijima otvorilo put da REM Savet ponovo postane funkcionalan.

Potvrđeno je i da Komisija za reviziju biračkog spiska ima pristup svim podacima.

Komisija za reviziju je uspostavljena 28. februara 2026. godine, ali je Misija ODIHR-a obaveštena da su njeni članovi tek od 6. jula dobili potpun pristup istorijskim i zbirnim podacima neophodnim za unakrsnu proveru različitih baza podataka - navodi se.

Misija ODIHR takođe je stala na kraj spekulacijama koje su blokaderi plasirali oko podrške potpisom, navodeći da su oni upravo oni tražili kroz svoje preporuke da jedan građanin svojim potpisom može podržati više izbornih lista.

U skladu sa ranijom preporukom ODIHR-a, izmenama zakona iz maja 2026. godine omogućeno je da birač svojim potpisom može da podrži više od jedne izborne liste, čime je zamenjeno prethodno ograničenje da birači mogu da podrže samo jednu listu. Premda je nekoliko sagovornika Misije ODIHR-a izrazilo je zabrinutost da bi se time moglo olakšati proglašenje većeg broja takozvanih „fantomskih“ izbornih lista, pozivajući se na navode o sličnim praksama tokom prethodnih izbora, cilj izmene zakona bio je da proširi sposobnost birača da podrže političku participaciju i ona sama po sebi ne utiče na zakonske uslove za proglašenje kandidata i izbornih lista - navode iz misije ODIHR.

Kada je reč o preporuci da u Srbiju dođe misija, treba imati u vidu da je generalno praksa da ODIHR šalje full-fledged misije, čemu u prilog govore i podaci iz zemalja u okruženju, koje donosimo u nastavku teksta.

Albanija:

• full flagged 2025. 12 based in Tirana, 26 dugoročnih, 300 samo na dan izbora

• 2021. Limited (ali zbog korone, kao u Srbiji 2020), 13 iz Tirane, 24 na dan izbora

• 2017. Full flagged, 15 iz Tirane, 26 dugoročnih, 300 samo na dan izbora

Crna Gora

• 2023. Full flagged, 11 iz Podgorice, 12 dugoročnih, 100 na dan izbora

• 2020. limited, 11 iz Podgorice, 10 dugoročno. Pokušano 100 za dan izbora nisu uspeli zbog korone

• 2016. Full flagged, 12 iz Podgorice, 12 dugoročno, 100 na dan izbora.

Bugarska:

• 2026 full flagged, 12 iz Sofije, 14 dugoročnih, 200 na dan izbora

• 2024 samo 4 eksperta

• 2023. Full flagged: 11-14-200

• 2022 Full flagged: 10-12-200

Reč je o parlamentarnim izborima.

BiH:

• oktobar 2026. Opšti izbori. Bili su misiji u maju, za izbore će imati full fledged: osim iz Sarajeva (nisu rekli broj) biće 24 dugoročnih i 300 samo na dan izbora.

• 2022 opšti izbori. Full flagged: 15-24-300

Severna Makedonija:

• 2024. Predsednički + parlamentarni, full flagged: 12-20-300

• 2020. Jul/ Parlamentarni, special election mission: 9 eksperata

• 2020. April / Parlamentarni, full flagged: 12-20-250

U svom izveštaju, ODIHR je dao oblasti u kojima je moguće ostvariti napredak. Kako ocenjuju, očekuje održavanje izbora u veoma polarizovanom političkom i društvenom okruženju.

Kada je reč o unapređenju, navedene su preporuke koje je potrebno sprovesti.

Navodi da ostaju neispunjene ili delimično ispunjene preporuke koje se odnose na potencijalnu zloupotrebu administrativnih resursa, eventualni pritisak na birače, transparentniji i proaktivniji nadzor finansiranja kampanja kao i preporuka koja se odnosi na medijsko izveštavanje.



Autor: D.S.