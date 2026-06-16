VENECIJANSKA KOMISIJA OBJAVILA FINALNI IZVEŠTAJ! Pohvalila Srbiju za efikasnu i brzu implementaciju preporuka

Srbija je dobila priznanje od Venecijanske komisije za efikasno sprovođenje većine preporuka, uz naglasak na saradnju i napredak.

Venecijanska komisija prepoznaje da su institucije Republike Srbije u veoma kratkom roku preduzele ozbiljne korake u cilju usklađivanja zakonodavnog okvira sa preporukama iz Hitnog mišljenja.

Komisija izričito navodi da su srpske vlasti brzo pristupile usklađivanju zakonodavnog okvira sa preporukama Komisije. Istovremeno, Komisija ocenjuje da je Srbija pokazala suštinski kooperativan pristup i iskrenu spremnost za saradnju sa Venecijanskom komisijom.

Venecijanska komisija pozdravlja hitno sprovođenje preporuka!

U zaključku mišljenja Venecijanska komisija konstatuje: Venecijanska komisija pozdravlja činjenicu da je značajan deo – sedam od devet – ključnih preporuka iz Hitnog mišljenja u potpunosti sproveden.

Komisija izričito navodi da su u potpunosti implementirane preporuke 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 9, dok za preporuke Komisija priznaje napredak.

Iako nisu sve preporuke zatvorene, Komisija navodi da je vlast u Srbiji preduzela konkretne korake ka njihovom sprovođenju.

Samim tim, Komisija navodi da je vlast u Srbiji preduzela merljive korake ka usklađivanju zakonodavnog okvira sa Hitnim mišljenjem Komisije.

Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK)

Za TOK Komisija konstatuje da je: institucionalni kapacitet Tužilaštva za organizovani kriminal značajno ojačan i da je: uspostavljen mehanizam za postepenu zamenu privremenih upućivanja redovnim imenovanjima.

Za Posebno odeljenje za visokotehnološki kriminal Komisija naglašava da je vlast već preduzela napore u cilju sprovođenja ove preporuke.

Identičnu formulaciju koristi i u delu koji se odnosi na reorganizaciju mreže sudova i tužilaštava.

Iz celokupnog teksta proizlazi da Venecijanska komisija smatra da je Srbija u kratkom roku sprovela većinu ključnih preporuka iz Hitnog mišljenja, da je proces izmena zakona vođen kroz rad inkluzivne radne grupe i javna slušanja, kao i da je uspostavljena konstruktivna saradnja sa Komisijom.

Za preostala pitanja Komisija ne konstatuje izostanak aktivnosti, već prepoznaje da su procesi pokrenuti i da je njihova puna implementacija u toku, za šta je potrebno vreme.

ZA DVE PREOSTALE PREPORUKE - SVE JE MOGUĆE UČINJENO U DATOM TRENUTKU

Za preostale dve "otvorene" preporuke Komisija kaže da su vlasti uradile sve što je realno moglo da se uradi u ovom trenutku i da je sada potrebno vreme da se proces dovrši.

Preporuka 8 – Posebno odeljenje za visokotehnološki kriminal

U stavu 48 Komisija kaže: Venecijanska komisija prepoznaje da će za pravilno sprovođenje ove preporuke biti potrebno vreme i pohvaljuje vlasti zbog posvećenosti da joj pristupe na sveobuhvatan način, a u stavu 49. Venecijanska komisija priznaje da su vlasti u ovom trenutku preduzele korake u cilju sprovođenja ove preporuke.

Preporuka iz stava 99 - Urgent Opinion-a (mapa sudova i tužilaštava)

U stavu 55 Komisija kaže: Predloženi pristup predstavlja razuman metodološki pristup čija realizacija može zahtevati vreme, a odmah zatim priznaje da su vlasti u ovom trenutku preduzele korake u cilju sprovođenja ove preporuke.

Venecijanska komisija je konstatovala da su za preostale preporuke preduzeti svi koraci koji su u ovoj fazi bili mogući, prepoznala je napore srpskih vlasti i ocenila da je za njihovu punu implementaciju potrebno dodatno vreme kako bi se okončali započeti procesi i sprovele neophodne analize.

Za kraj - šta bi blokaderi?

Na više mesta, u finalnom mišljenju objavljenom na sajtu, a ovo nisu istakli ni predsednik Vučić, ni Ana Brnabić, več KOMISIJA - Vlasti u Srbiji su pohvaljene za implenetaciju, a za preostale dve odluke navodi se da je preduzeto sve što se u datom trenutku preduzeti može!

Ko je to opet lagao i obmanjivao narod?! Pa blokaderi!

Autor: D.B.