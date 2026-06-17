MRDIĆ: Venecijanska komisija potvrdila da je Srbija usaglasila pravosudne zakone sa evropskim standardima

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić rekao je danas tokom vanredne sednice Skupštine Srbije da su članovi odbora jednoglasno podržali izmene pravosudnih zakona, kao i da je na toj sednici konstatovano da je dobro što su ti zakoni, koji su usvojeni u januaru, usklađeni sa preporukama Venecijanske komisije.

"Konstatovano je da je Venecijanska komisija potvrdila da je Srbija kroz dijalog i saradnju usaglasila pravosudne zakone sa evropskim standardima. Dakle, nije bilo vraćanja reformi unazad kako su pojedini u Srbiji iz opozicije i blokaderi iz EU govorili. Naprotiv, potvrđeno je da su ciljevi reforme pravosuđa očuvani, a pojedina rešenja dodatno unapređena", objasnio je Mrdić kao izvestilac odbora.

On je naglasio da se kroz otvoren dijalog sa Venecijanskom komisijom došlo do dodatnog unapređenja predloženih zakona koji su u skladu sa evropskim standardima nezavisnosti sudstva i samostalnosti javnog tužilaštva.

"Ono što je najvažnije, potvrđeno je da izmene koje je Srbija usvojila u januaru, a sad i dodatno unapredila, nisu korak unazad, već unapređenje našeg pravosudnog sistema. Naglašavam da nijedan zakon nije povučen, već da su pravosudni zakoni unapređeni", objasnio je Mrdić.

Naglasio je i da zahtev opozicije koja je tražila od Venecijanske komisije da se ponište zakoni nije prošao.

"Na nesreću blokaderske opozicije, Venecijanska komisija je iznela svoje mišljenje i potvrdila je da je Srbija dala veliki doprinos proteklih godina što se tiče efikasnosti pravosuđa. I prema tome, nisu se ostvarile želje vas blokadera da se Srbiji napravi šteta", poručio je Mrdić.

Podsetio je da je Venecijanska komisija nezavisan savetodavni organ pri Savetu Evrope i da je čine 62 članice sa pet kontinenata.

On je istakao da se tokom sednice odbora raspravljalo i o predlogu zakona o potvrđivanju ugovora između Srbije i Kine, kao i o razmatranju predloga kandidata za izbor članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije koje je podneo ministar pravde Nenad Vujić.

"Skupštinski odbor je odlučio da predloži Narodnoj skupštini većinom glasova da razmotri predlog kandidata za izbor članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije", rekao je Mrdić.

Autor: D.S.