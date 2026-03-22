Mrdić: Očekujem pozitivan izveštaj Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona

Predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Uglješa Mrdić izjavio je danas da očekuje pozitivan izveštaj Venecijanske komisije na set nedavno usvojenih pravosudnih zakona na njegov predlog.

"Ako se gleda sadržina seta pravosudnih zakona i ako gledamo dobru nameru i ako se držimo prava, poštovanja međunarodnog prava, ja očekujem pozitivan izveštaj Venecijanske komisije. Da li oni mogu da iskritikuju nešto što nema elementa za kritiku, može im se. Da li je to u redu? Nije. Kako će Srbija dalje da postupa, videćemo", kazao je Mrdić za Tanjug.

Istakao je da zna koje su njegove ingerencije kao predsednika Odbora za pravosuđe Skupštine Srbije i da je svoj stav o setu tih pravosudnih zakona branio pred delegacijom Venecijanske komisije početkom nedelje na sastanku.

Prema njegovim rečima, na svako njihovo pitanje dao je jasan odgovor i bio rad da odgovara i dalje.

Na sastanku sa delegacijom Venecijanske komisije, kako je naveo, osim njega prisustvovali su predsednica parlamenta Ana Brnabić i šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov.

"Na svako pitanje delegacije Venecijanske komisije dao sam jasan i tačan odgovor. Nisu imali ni jednu nedoumicu. Sve što im nije bilo jasno, ja sam im odgovorio i objasnio. Sve što su mi tražili da im dostavim na engleskom jeziku po pitanju analize i dodatnih pitanja, dobili su odgovor istog dana i zadovoljni su", istakao je Mrdić.

Kako je dodao, sve nedoumice koje su imali za sadržinu tog seta pravosudnih zakona, nisu podrazumevale suštinske kritike.

Navodeći da su imali kritike na proceduru donošenja tih zakona, Mrdić je kazao da im je pojašnjeno kakva je procedura kada zakone predloži vlada, a kakva narodni poslanik.

"Mi ni u samoj proceduri nismo uradili nešto protivustavno ili protiv preporuka Evropske unije i Venecijanske komisije. Ne. Čak naprotiv, po pitanju određenih i pitanja vezano za dva zakona - Zakon o visokom savetu tužilaštva i Zakonu o javnom tužilaštvu, u odgovorima koje sam prezentovao članovima delegacije EU, izvukao sam dokumenta njihovih preporuka pre četiri godine koji su identični i koji su u saglasnosti sa tim preporukama", naglasio je Mrdić.

Navodeći da je jedno od spornih pitanja bilo za vrhovnog tužioca Zagorku Dolovac, Mrdić je kazao da je delegacija Venecijanske komisije tražila dokaze da je Zagorka Dolovac pozvana na sednicu Odbora za pravosuđe da prezentuje izveštaje o radu od pet godina i dokaze da je ona odbila da dođe.

"Drugo je pitanje za upućivanje tužilaca gde su oni u preporukama pre četiri godine rekli da smatraju da vrhovni javni tužilac ne može biti član visokog saveta tužilaštva. A mi smo imali situaciju ovih godina da je vrhovni tužilac upućivao tužioce iz jednog u drugo tužilaštvo. U mom predlogu, o upućivanju tužilaca odluku donosi Visoki savet tužilaštva od 11 članova, gde je jedan od 11 članova i vrhovni tužilac, što je sve poklopljeno sa preporukama Venecijanske komisije. Dakle, suštinskih kritika nema", istakao je Mrdić.

Stekao je utisak na tom sastanku, kako je rekao, da su članovi delegacije Venecijanske komisije bili zadovoljni.

Ukazao je i da je zadovoljan tim sastankom jer nije video nijednu kritiku i dodao da su kolege iz opozicije najveći deo razgovora sa delegacijom Venecijanske komisije iskoristili za to da upute kritike na račun njega kao političara.

"Ne na sadržinu seta pravosudnih zakona. Ovde nisam bitan ja, ovde su bitni zakoni u smislu da su usklađeni sa Ustavom", rekao je Mrdić.

Naglasio je da bi najviše voleo da su samo ti zakoni kočnica Srbije na njenom evropskom putu i dodao da bi ih u toj situaciji odmah povukao.

"Ako bi povlačenje tih zakona rešilo sve probleme Srbije po pitanju evropskih integracija i članstva Srbije u Evropskoj uniji sa Kosovom i Metohijom kao južnom srpskom pokrajinom, lako bih ja povukao te zakone. Ako je to jedini problem, ali nije", kazao je Mrdić.

