Mrdić za Pink: Zakoni koje sam predložio smetaju blokaderima i mrziteljima Srbije

Predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić istakao je još jednom da set pravosudnih zakona čiji je on predlagač za cilj ima da nam tužilaštvo i sudstvo bude efikasnije.

- Predsednik je potpisao zakone i naravno da će se primenjivati. Očigledno da blokaderima i mrziteljima Srbije, i unutrašnjim i spoljnim smeta sve što je dobor, i sve što je srpsko, pa tako i ovi zakoni - naveo je Mrdić.

Kako je dodao, set pravosudnih zakona koje je Skupštna Srbije usvojila, a predsednik potpisao je od interesa za efikasno pravosuđe, za sve građane.

- To su jako dobri zakoni koji imaju glavni zadatak da nam tužilaštvo i sudstvo bude efikasnije. Ovi zakoni smetaju onima koji žele da nastave upravljanje sudstvom i tužilaštvom, onim delom koji su oteli od države, da imamo neefikasno pravosuđe i zato oni napadaju ove zakone - rekao je Mrdić.

Ovi zakoni su, kako je napomenuo, usklađeni i sa evropskim integracijama Srbije i sa svim ranijim mišljenjima Venecijanske komisije.

- Uvek će biti zlonamernih napada. Njihov kontinuitet je bio da smo imali 11 tužilaca u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal koji su bili privremeno upućeni, a to su bili po nekoliko godina, jedan čak 21 godinu - istakao je Mrdić.

Prvo su me napadali da hoćemo da ukinemo Tužilaštvo za organizovani kriminal. Ispostavilo se da je to bila laž, JTOK nastavlja da funkcioniše. Svima nama je cilj da bude efikasan, da onaj koji bude saslušan i treba da bude svedok saradnik, posle saslušanja bude ubijen. Tu mislim na slušaj Miše Ognjanovića. Taj slučaj se drži godinama u fioci, to drži Mladen Nenadić i njegovi saradnici

Postavio je pitanje i kako blokaderski mediji dolaze do saznanja iz istrage.

Autor: S.M.