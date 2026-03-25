Mrdić upitao opozicionara: Koji Savo se probudio jutros?

Predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić upitao je lidera ''Kreni-promeni'' koji Sava Manojlović se jutros probudio.

''Ta reklama na najbolji način pokazuje kakvu politiku vodi Sava Manojlović jer o svemu ima komentar a ne zna ništa. Kada čitam izjave Manojlovića ne zna da li se tog jutra probudio Manojlović? Nikada ne znam da li je Manojlović odlučio da tog dana bude Robespijer, koji bi da na giljotini seče glave, ili je to snishodljivi Manojlović, koji sarađuje sa mojom strankom, koju naziva danas okupatorom Srbije? Da objasnim, ovaj Manojlović koji danas legalno izabranu vlast u zemlji proglašava okupatorom isti je onaj Manojlović koji je pre dve godine pozivao telefonom funkcionere Srpske napredne stranke i molio da mu se prihvate izborne liste na lokalnim izborima 2024. godine koje je podnosio suprotno zakonu? Da li treba da podsećam Manojlovića šta je pre dve godine obećavao funkcionerima SNS recimo na Vračaru? Govorio je da ako mu Upravni sud ne obori listu, koju je predao bez dovoljno potpisa, da on ostaje jedina opozicija na glasanju te da će da preuzme glasove onih koji bojkotuju izbore i da će biti podrška SNS da formira ponovo vlast na Vračaru'', istakao je Mrdić.

Mrdić je podsetio da je Manojlović pre dve godine nudio da pomogne SNS da formira vlast na Vračaru.

''Danas on vređa predsednika Aleksandra Vučića zato što obeležava godišnjicu NATO agresije. Time nam je jasno poručio da on ne bi obeležavao godišnjicu NATO agresije već bi je verovatno slavio sa NATO, verovatno, kao vojnu pobedu. Manojlović je napadom na mene zato što sam štrajkovao glađu tražeći da tužilaštvo radi svoj posao pokazao da veruje da pravosuđe mora da bude partijsko i da radi po nalogu. Njegovom nalogu, naravno. Pre dve godine je tražio od funkcionera SNS ”da narede sudu da njegove izborne liste ne budu oborene” a danas slušamo kako je unapred smislio kako će tužilaštvo da kažnjava njegove političke protivnike. Održao Savo, u kome se jutros probudio Robespijer, politička suđenja, osudio sve protivnike na smrti pravosuđe mu treba samo da sprovede njegove odluke. Zato Manojlović i napada moj štrajk glađu jer njemu smeta kada neko traži od pravosuđa da radi svoj posao. U svetu Save Manjlovića političari treba da rade posao tužilaštva!? A kako izgleda taj svet najbolje pokazuje naslovna stranka Šolakovog dnevnog lista Nova u kome se urednik, ”novinar u civolu”, da citiram Tijanića, Ranko Pivljanin napada odluku Ustavnog suda čije je komengtarisanje zabranjeno po Ustavu i još objavljuje poternice za članovima Visokog saveta tužilaštva crtajući im mete na čelo'', objasnio je Mrdić.

Mrdić je istakoa i da ne brine za Savu.

''Ove godine će biti održani izbori kako je najavio predsednik Republike. A čim se raspišu izbori Savo Robespijer postaje Savo ”pitoma maca” i zaboravlja da nas je zvao okupatorima i da smo se, kako kaže, raspali. Eto Save da moli da suprotno zakonu njegova lista ostane na listiću, iako nema dovoljno potpisa, ili da će da podržava SNS i Vučića posle izbora. Jer kod Manojlovića sve menja. I raspoloženje, i politika, i lica ali jedno ostaje – želja da se nekako dočepa vlasti, sa ili bez SNS!'', zaključio je Mrdić.

Autor: Iva Besarabić