Mrdić: BRANKO DEL PONTE UVEK IZA SUKNjE!

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić prokomentarisao je tekst koji je za "Danas" napisao predsednik Visokog saveta tužilaštva Branko Stamenković.

Njegovu reakciju prenosimo u celosti:

Vratio se Branko del Ponte u politiku. Poručio nam je sa naslovne strane Danasa da je on najpametniji i da sve bolje zna kako od vlasti, tako i opozicije. Da se prosto čovek zapita gde je svih ovih decenija bio ovaj skriveni genije? Ne bi me začudilo da se pojavi na nekoj blokaderskoj listi kao “student”. Ako “studenti” mogu da budu Zdenko Tomanović, Alek Kavčić, Jasmina Paunović i Boža Prelević može i Branko del Ponte.

Puna su usta Branku del Ponte “samostalnosti” i “zakonitosti” on lično sa Zagorkom Dolovac i Mladenom Nenadićem pretvorio tužilaštvo u instrument za rušenje države koja ih je osnovala. Čovek koji zajedno sa Nenadićem i Dolovac veruje da tužilaštvo pod njihovom kontrolom treba da služi svaku drugu državu osim svoje države.

Ne mogu da ne primetim da je svoje obraćanje Branko del Ponte započeo sa ženama. Nije nas samo obavestio da je kćerku postavio u Treće javno tužilaštvo, kao što ne znamp da je njemu otac bio sudija. E to se zove nepotizam. Kada kao Branko napreduješ po porodičnoj a ne stručnoj liniji.

Na kraju, na početku svog teksta Branko del Ponte se sakrio iza suknji. Ne kažem da je loše imati ženu iza sebe ali to je u slučaju Branka del Ponte pravilo. Ceo život krio se iza nečije suknje. Prvo je to bila suknja Danice Drašković, pa suknja Karle del Ponte po čijem prezimenu je dobio nadimak jer ju se služio bespogovorno pa do suknje Zagorke Dolovac.

Zato je dobro što Branko del Ponte ulazi ponovo u politiku, tamo gde je bio devedesetih. Da izađe iz senke suknje i počne da odgovara na pitanja o tome koliko je života uništio, koliko je nevinih optužio i zašto mu je interes svake druge zemlje važniji od interesa Srbije.

Pripremi se Branko del Ponte! Počelo je vreme odgovornosti…

Autor: Pink.rs