MRDIĆ: Zaštita svima koji dobiju pretnje, od predsednika Vučića do Bojane Savović, a krivična odgovornost za sve koji čine krivična dela kao što to čini Bojana Savović

Kao predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije osuđujem svaku pretnju pa i onu koja je dobila tužilac Bojana Savović, izjavio je predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić.

- Nisam primetio da je tužilac Bojana Savović ikada osudila pretnje koje svaki dan dobija Alekdandar Vučić i njegova porodica pa i one od juče u kojima teroristi prete da će da mu ubiju sina. Nažalost Savović je relativizovala pretnje predsedniku Republike i njegovoj porodici i time ohrabivala one koje u nasilju vide rešenje pa i prema njoj. Dakle, svaku pretnju, pa i onu tužiteljku Savović, državni organi treba da shvate ozbiljno - naveo je Mrdić i dodao:

Verujem da će državni organi shvatiti ozbiljno krivična dela koja je počinila tužilac Savović. Podsećam, tužilac Savović je na javnom skupu, u javnom prostoru priznala da krši zakone, da savetuje one koji napadaju policajce kako da izbegnu krivičnu odgovornost a zakone kojima se ograničava rad tužilaca nazivala je glupim. Tužilac Savović je takvim ponašanjem prekršila zakone čime su se stekli uslovi za njeno razrešenje.

Mrdić je podsetio javnost da Bojana Savović nije objasnila kako je njen sestrić, optužen da je deo kriminalne bande koja je reketirala vlasnike radnji i bacala bombe na radnje čiji vlasnici nisu hteli da plate reket pušten da se brani sa slobode.

- Nije objasnila da li je vođa kriminalne bande, kojoj pripada njen sestrić, izvesni “kravica” dolazio pod njen krov i da li ga poznaje. Bojana Savović je primer “prljavog tužioca” i bruka je za časno tužilačko zanimanje. Zaštitu svako ko je zaista ugrožen treba da dobije ali “prljavi tužioci” koji poput Bojane Savović počine krivično dela treba da odgovaraju - zaključio je Mrdić.

Autor: Pink.rs