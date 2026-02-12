Mrdić: Kada će Bojana Savović da podnese ostavku? Njen sestrić baca bombe po Beogradu

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić upitao je u saopštenju kada će Bojana Savović da podnese ostavku jer njen sestrić baca bombe po Beogradu.

Saopštenje Uglješe Mrdića prenosimo u celosti:

"Godinama javni tužilac Bojana Savović, desne ruke Zagorke Dolovac i članice Proglasa deli lekcije o pravnoj državi, optužuje bez dokaza nosioce vlasti za kriminal, podučava blokadere kako da napadaju policiju i poziva na nasilno rušenje ustavnog poretka.

Juče smo iz medija saznali da je sestrić Bojane Savović uhapšen kao deo kriminalne bande koja je reketirala vlasnike restorana i bacala bombe na ugostiteljske objekte čiji vlasnici su odbijali da im plate. Sestrić Bojane Savović je pušten posle privođenja da se brani sa slobode.

Da li je Bojana Savović lično odgovorna za kriminal svog sestrića? Naravno da nije. Da li li je moralno odgovorna? Odgovorna je.

Bojana Savović godinama posle svake nesreće koja se dogodi proziva državne funkcionere i traži njihove ostavke. Ona je posle tragičnog ubistva dece u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar tražila da ostavke podnesu nadležni ministri, čitava vlada, gradonačelnik Beograda i predsednik Republike koji sa tom tragičnom nesrećom nemaju nikakve veze. Isto je radila posle pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu kada je tražila ostavke resornog ministra, Vlade i predsednika Srbije koji nikako ne mogu da budu odgovorni. Da ne podsećam kako je lagala i manipulisala u slučajevima Jovanjica, nedavne zaplene droge kraj Kruševca…

Tražila je Bojana Savović ostavke ljudi koji nikakve veze sa nesrećama nisu imali, targetirala ih i optuživala da su zločinci. Da li će sada Bojana Savović, poštujući njenu logiku, da podnese ostavku zato što joj sestrić baca bombe po Beogradu i reketira vlasnike restorana? Sestrić – kriminalac čak i živi na istoj adresi gde i tužilac Bojana Savović.

Da podsetim javnost da je tužioca Bojanu Savović u disciplinskom postupku zato što se kao tužilac bavila politikom, što je protivzakonito, zastupao blokader i ideolog blokaderske liste advokat Zdenko Tomanović.

Pozivam nadležne organe da saslušaju tužioca Bojanu Savović kako bi rekla šta zna o aktivnostima svog sestrića. Kkao bi omogućila nepristrasnu istragu Bojana Savović treba odmah da podnese ostavku."

