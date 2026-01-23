Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije i narodni poslanik Uglješa Mrdić izjavio je da Branko Stamenković, odlazeći predsednik Visokog saveta tužilaštva (VST), nastavlja da "falsifikuje odluke tela kojim predsedava, obmanjuje javnost i vrši krivična dela".

- Jučerašnje saopštenje ”većine članova VST” na memorandumu Visokog saveta, sa zavodnim brojem i pečatom najnoviji je pokušaj Stamenkovića da obmane javnost da je njegov lični stav u stvari odluka Visokog saveta tužilaštva iako ona nikada nije doneta. Lični stav Branka Stamenkovića i par njegovih drugara iz VST, uključujući Zagorku Dolovac, ne može da bude objavljivan na memorandumu VST, sa zavodnim brojem i pečatom organa - naveo je predsednik Odbora za pravosuđe tvrdeći da je Stamenković pokušao da "prevari narod".

U saopštenju VST, zatraženo je da se iz procedure povuče set pravosudnih zakona o kojima je u toku rasprava u Narodnoj skupštini.

Kako tvrdi Mrdić, to nije prvi put jer je, kako navodi, u julu ove godine odbio zahtev za izuzeće Zagorke Dolovac a potom i žalbe više tužilaca zbog izbornih nepravilnosti tokom izbora za Visoki savet tužilaštva iako za te odluke nije glasalo osam članova Visokog saveta tužilaštva, kako predviđa zakon.

Isto je Stamenković, kako dodaje, uradio i posle odluke Ustavnog suda koji je naložio da se ponove izbori za Visoki savet tužilaštva kada je, umesto da sprovede odluku, doneo novo rešenje a da nije održana sednica ovog tela, niti je za donošenje odluke glasalo osam članova, kako predviđa zakon.

- Ovakvo ponašanje jasan je dokaz zbog čega su potrebne promene u tužilaštvu pošto su Zagorka Dolovac, Mladen Nenadić i Branko Stamenković potpuno privatizovali srpsko tužilaštvo, stavili ga u svoju funkciju kao i funkciju svojih političkih i poslovnih mentora. Uzurpiranjem tužilaštva ova trojka ruga se javnim tužiocima koji pošteno rade svoj posao, žive od svoje plate i lojalni su državi za koju rade. Osim što su uzurpirali tužilaštvo, svojom jučerašnjom izjavom, Stamenković i Dolovac su pokazali da ne poznaju pravni sistem svoje zemlje. Da poznaju Ustav Republike Srbije i zakone znali bi da član 99 Ustava daje pravo Narodnoj skupštini da donosi zakone, da najviši pravni akt naše zemlje u članu 98 određuje da je ”Narodna skupština najviše predstavničko telo i nosilac ustavotvorne i zakonodavne vlasti” u našoj zemlji kao i da je članom 2. Ustava određeno da ”suverenost potiče od građana” koji je ostvaruju, izmešu ostalog, i preko svojih izabranih predstavnika - naveo je Uglješa Mrdić i poručio Zagorki Dolovac, Branku Stamenkoviću i Mladenu Nenadiću je da "dobro pročitaju Ustav Republike Srbije u kome je napisano da ”nijedan državni organ, politička organizacija, grupa ili pojedinac ne može prisvojiti suverenost od građana, niti uspostaviti vlast mimo slobodno izražene volje građana”.

- Prepoznaće se Dolovac, Stamenković i Nenadić u ovoj ustavnoj odredbi jer je oni čine organizovanu grupu koja pokušava da zabrani narodnim poslanicima pravo da predlažu zakone u ime građana koje predstavljaju kako bi prisvojili suverenost i smenila vlast koju su građani izabrali. Kako ova grupa, instruisana van naše zemlje, ne može da ostvari svoje ambicije nikako osim da izvede ”tužilački državni udar”, kako su uvereni u zaštitu stranih centara moći oni otvoreno krše zakone, procedure, izazivaju političke potrese u zemlji i pokušavaju da sruše vlast - naveo je Mrdić i dodao:

- Moja poruka za njih je stih iz pesme: ”Uzalud vam trud svirači”. Set pravosudnih zakona biće usvojen, oteto tužilaštvo i sudstvo biće vraćeno državi a vi ćete da odgovarate za sva krivična dela koje ste počinili - zaključio je predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije i narodni poslanik Uglješa Mrdić.

Autor: A.A.