AKTUELNO

Politika

Mrdić odgovorio Tepićki: Venecijanska komisija je pozdravila upravo ono što su 'blokaderi' i mediji koji ih podržavaju najviše kritikovali i osporavali

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS Uglješa Mrdić ogovorio je na neistinite tvrdnje Marinike Tepić i njenih blokadersko opozicionih saboraca a u vezi ekspertskog mišljenja Venecijanske komisije.

- Da razjasnimo redom za sve ove “dušebrižnike”, a i da pojasnimo građanima Srbije. Danas je Venecijanska komisija objavila ekspertsko mišljenje o izmenama Zakona o javnom tužilaštvu, Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv visokotehnološkog kriminala, Zakona o sudijama i Zakona o sedištima i teritorijalnoj nadležnosti sudova i javnih tužilaštava, koje je Narodna skupština usvojila 28. januara 2026. godine - Mrdić i dodao:

Venecijanska komisija je pozdravila upravo ono što su "blokaderi" i mediji koji ih podržavaju najviše kritikovali i osporavali a to je da o upućivanju tužilaca više ne odlučuje vrhovni javni tužilac, odnosno Zagorka Dolovac, već Visoki savet tužilaštva. U svom mišljenju, Venecijanska komisija je navela i da prepoznaje legitimnost ciljeva vlasti -unapređenje efikasnosti i jasnoće pravnog sistema i da prihvata prenos nadležnosti za odlučivanje o privremenim upućivanjima na Visoki savet tužilaštva, kao telo koje može obezbediti objektivno i transparentno upravljanje kadrovima u tužilaštvu. Upravo ovu, ključnu izmenu, "blokaderi" su navodili kao način na koji vlasti pokušavaju da utiču na istrage i opstruišu pravdu, dok su sada dobili odgovor da rešenje koje je uvedeno pravosudnim zakonima koje sam pisao i predložio i na osnovu kojih se dodatno obezbeđuje i garantuje samostalnost tužilaštva i efikasnost u istragama.

- Venecijanska komisija se pozitivno osvrnula na još neka rešenja, kao što je to da zakon treba da precizira u kojim slučajevima Vrhovno javno tužilaštvo ima obavezu da obavesti Ministarstvo pravde o međunarodnim sporazumima o saradnji, ali i da, iako mandati predsednika sudova treba da budu po pravilu neobnovljivi, jeste važno da se zakonima predvide izuzeci u ograničenim slučajevima - rekao je Mrdić i dodao:

- Pored ovoga, u ekspertskom mišljenju Venecijanske komisije date su dodatne preporuke za unapređenje seta pravosudnih zakona. Konačno, Venecijanska komsija poručuje i da prima k znanju i pozdravlja spremnost vlasti Republike Srbije da preduzmu potrebne korake radi sprovođenja ovih preporuka i ostaje na raspolaganju za dalju pomoć, uključujući ocenu budućih nacrta zakonskih izmena -

Prema njegovim rečima, ključnu izmenu uvedenu mojim pravosudnim zakonima Venecijanska komisija je pozdravila, kao i spremnost vlasti da nastave konstruktivnu saradnju koja datira još iz vremena izmena Ustava Republike Srbije u oblasti pravosuđa.

Autor: S.M.

#Marinika Tepić

#Ugljesa Mrdic

#Venecijanska komisija

#izmene

#zakoni

