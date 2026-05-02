Evropska komisija zvanično potvrdila: Nema govora o zamrzavanju finansijskih sredstava Srbiji

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović izjavio je danas da je Evropska komisija (EK) zvanično potvrdila da nema govora o zamrzavanju finansijskih sredstava Srbiji, već da se kontinuirano prati ispunjenost kriterijuma za isplatu, navodeći i da se do kraja maja očekuje usvajanje zakona na osnovu preporuka Venecijanske komisije i ODIHR-a.

On je rekao i da je zvanično saopštenje EK važno kako bi se raspršile brojne poluinformacije koje su kružile u našoj javnosti.

"EK jasno kaže da nema govora ni o kakvom blokiranju finansijskih sredstava što se moglo čuti od brojnih ptica zlosutnica prethodnih dana, već da ono što postoji jeste kontinuirana procena ispunjenosti kriterijuma za isplatu finansijskih sredstava, što postoji još od momenta kada je Plan rasta EU za Zapadni Balkan kao mehanizam i uspostavljen", rekao je Starović za RTS.

Ministar je objasnio da sve države korisnice Plana rasta EU za Zapadni Balkan svakih šest meseci podnose zahteve za isplatu finansijskih sredstava i da se na osnovu uspešno realizovanih koraka iz Reformske agende odobrava isplata sredstava.

"Periodično, svakih šest meseci, podnosimo zahteve za isplatu finansijskih sredstava, a na osnovu broja koraka iz Reformske agende koju smo u tom šestomesečnom periodu uspešno realizovali. EK potom verifikuje ispunjenost tih koraka i procenjuje ispunjenost političkih kriterijuma koji se uglavnom tiču oblasti vladavine prava, zajedničke spoljne bezbednosne politike, stepena usklađenosti sa istom i konkretno, u specifičnom slučaju Srbije, Poglavlje 35 - našu posvećenost dijalogu Beograda i Prištine i nakon toga odobrava isplatu sredstava", objasnio je Starović.

Srbija i dalje prednjači u regionu

Prema njegovim rečima, Srbiji je do sada zbirno odobreno 168 miliona evra što je značajno više u odnosu na sve druge korisnike finansijskih sredstava iz Plana rasta EU za Zapadni Balkan.

"Srbija je i dalje šampion u odnosu na sve partnere sa Zapadnog Balkana u povlačenju finansijskih sredstava iz Plana rasta EU za Zapadni Balkan kada saberemo sredstva predfinansiranja i prvu tranšu isplata. Odobreno 168 miliona evra u zbiru, što je značajno više u odnosu na sve druge, i u odnosu na Crnu Goru, Albaniju, Severnu Makedoniju itd, pogotovo Bosnu i Hercegovinu kojoj, nažalost, nije odobrena isplata nikakvih sredstava do sada", naveo je Starović.

Ministar je podsetio da su pre godinu dana mnogi sumnjali u isplatu 111 miliona evra sredstava predfinansiranja, kao i u isplatu prve tranše od 57 miliona evra u januaru ove godine, ali da su ta sredstva, ipak odobrena.

On je rekao da je sada na redu zahtev za isplatu druge tranše koju je Srbija podnela u julu 2025. godine.

Zakoni po preporukama Venecijanske komisije

"Postoji očekivanje EK da mi u potpunosti primenimo preporuke Venecijanske komisije vezane za set pravosudnih zakona. Moram da kažem da kolege iz EK u ovom smislu kucaju na otvorena vrata, budući da smo mi to prihvatili i pre nego što je ekspertsko mišljenje Venecijanske komisije stiglo 24. aprila i da ćemo u potpunosti sve te preporuke ispoštovati, kakve god da budu. One su stigle, mi intenzivno radimo na tome, formirana je radna grupa i tokom maja meseca biće u potpunosti primenjene sve preporuke Venecijanske komisije", naglasio je Starović.

Na pitanje da li će se o preporukama Vencijanske komisije raspravljati u Skupštini Srbije u drugoj polovini maja, ministar je rekao da se Srbija obavezala na to i dodao da veruje da država ima dovoljno kapaciteta da uspešno realizuje sve zahteve tokom maja.

Autor: A.A.